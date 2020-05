Golpe a economía y un sin sentido, colocar mas parquímetros: Diputados

Cuando lo que se requiere es apoyar a la ciudadanía que vive condiciones económicas sumamente difíciles por la pandemia que genera el Covid-19, el ayuntamiento de la Capital prefiere cargarle más la mano y colocar parquímetros en zonas que no se requieren para generar recaudación y seguir afectando el bolsillo de las personas.

Los diputados Eugenio Govea Arcos y Alejandra Valdés Martínez coincidieron en que es un sin sentido y una incongruencia que se afecte de esta manera a los ciudadanos, cuando lo que se requiere es apoyo, comprensión y tolerancia, lo cual está muy lejos de ocurrir con la actual administración municipal.

El diputado Govea Arcos dijo que la crisis económica está afectando a todos por la pandemia pero “parece que el ayuntamiento de la capital está muy alejado de la realidad y comete acciones que propician la inconformidad de las personas, pues colocar nuevos parquímetros no es una medida atinada”.

“Por el contrario, debería estar ofreciendo salidas alternas para el pago del impuesto predial, los derechos municipales y no gravando todavía más la economía familiar de los potosinos, es algo que no alcanzamos a entender y que cualquier explicación que se pretenda dar en estos momentos no sería válida”.

Por su parte, la diputada Alejandra Valdés señaló que parece ser que el ayuntamiento de la capital no tiene bien definidas las prioridades, porque gasta en todo menos en los que debe y además, le aplica a los ciudadanos nuevos pagos como el de parquímetros en zonas alejadas del centro de la ciudad.

Lo que se requiere en estos momentos es apoyar a la gente, a los pequeños comerciantes, hay que pensar en soluciones a la crisis y no cargarle mas la mano a la gente, “las quejas son muchas porque en ocasiones hasta se pone la multa antes de que termine el tiempo con tal de recaudar”.

La diputada Valdés Martínez lamentó que el municipio solamente piense en recaudar y no en la situación que está viviendo la ciudadanía, no hay dinero, no hay ingresos y todavía se le imponen nuevos pagos.