Gobierno sin facultades para sancionar eventos masivos en campañas: Daniel Delgadillo

El gobierno del estado no cuenta con las facultades necesarias para castigar a los partidos políticos ni a los candidatos que realicen eventos sin los protocolos sanitarios establecidos.

Candidatas y candidatos a la gubernatura ya han realizado eventos con presencia masiva desde el arranque de sus campañas, acusó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

El funcionario estatal reveló que en el transcurso de los siguientes días, buscará construir un acuerdo en el que candidatos, partidos políticos, así como organismos electorales, asuman esa responsabilidad.

Explicó que por parte de las autoridades gubernamentales y del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana no es posible aplicar cualquier tipo de sanción, “simplemente porque no se tienen esos instrumentos, no existen en la Ley”.

Sin embargo, urgió, debemos reconocer que ante la situación de emergencia por la pandemia de Covid-19, se tienen que prever estos casos.

Insistió en que “algunos candidatos por la gubernatura de SLP, desde el arranque de sus campañas, han realizado varios eventos con la presencia de afluencias masivas; “nos preocupa que eventos políticos puedan convertirse en focos de riesgo”.

El principal problema, reiteró, es que nosotros, como autoridad, no disponemos de instrumentos en este momento, con los cuales podamos sancionar a partidos políticos o candidatos cuyos eventos no están apegados a los protocolos sanitarios idóneos, “exponiendo la salud de los votantes en foros o eventos”.

Finalmente, Hernández Delgadillo, dejó entrever que el acuerdo político por la salud electoral está en proceso de construcción.

