Gobierno pidió a Torres Cedillo no participar en las negociaciones con el SNTE 26

El secretario de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, confirmó que se mantienen las negociaciones entre la dependencia y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE 26, esto luego de la protesta de la semana pasada para solicitar el pago de 2 mil millones de pesos, y además informó que no participará en el proceso a petición del secretario general, Guadalupe Torres.

Este miércoles 29 de marzo se reanuda la mesa de diálogo con la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que encabeza Juan Carlos Bárcenas Ramírez y dijo estar preparado para el encuentro, así como para la evaluación que sostendrá su dependencia.

"Nosotros trabajamos igual todos los días, está a consideración del gobernador si entregamos o no resultados diario, nosotros por lo pronto, seguiremos en el puesto, mañana tendremos que volver a aplicarnos para entregar resultados y así cada día en la mesa de negociación, nosotros ya tenemos todo el fundamento, ya prácticamente hemos venido trabajando. Lo que no tenemos a nuestro alcance es el recurso económico que decide Finanzas, que yo creo que es en lo que se va a concentrar la negociación".

Se manifestó respetuoso de las exigencias públicas que hicieran los integrantes del magisterio potosino en relación a su destitución de la dependencia estatal "en un momento dado que le entreguen al gobernador la prueba de que ya no tiene que estar el secretario, nosotros acataremos sin ningún problema, no tenemos ningún problema, la maleta está hecho todos los días".

Fueron entregados los resultados de la evaluación que hace el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, donde la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se encuentra en niveles medios de eficacia, incluso se encuentra en el termómetro amarillo, hecho que apunta, es tomado en cuenta por su administración para continuar trabajando.

"Las peticiones de afuera son importantes, pero el que decide es el gobernador. Yo cumplo con mi trabajo y hasta el día que el gobernador indique, estaremos cumpliendo al 100%".

Además confirmó que el SNTE solicitó que no esté presente dentro del proceso de negociación que tendrán este miércoles y si no hay otra indicación del Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, no participará.