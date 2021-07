Gobierno no dejará proyectos inconclusos: SEDUVOP

Las obras pendientes que estaban programadas para San Luis Potosí fueron optimizándose para llegar a estos tiempos, no habrá proyectos inconclusos, aunque este gobierno ya no tiene tiempo, casi todo va a quedar concluido.

Para el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Stevens Amaro, sí hubo afectaciones y retrasos en las obras estatales “debido a que se cancelaron todos los comités que había en México y ya no hubo recursos”.

El funcionario estatal destacó que afortunadamente eso no afectó: “porque ya habíamos terminado los proyectos y no fueron abiertos nuevos, esto sería dejarlos preparados para la siguiente administración”.

Con respecto al estatus del puente Pemex, explicó que ahí hubo una combinación de recursos, tanto del municipio como del Estado, hay un un comité que lleva el manejo del dinero y ya tiene todos los recursos.

Las obras están casi seguras financieramente hablando, reiteró, “el problema del puente Pemex es que la empresa Kansas City, que es la que tiene la concesión de las vías y de un área al lado de estas, tiene mucha precaución, por lo que ellos hacen el proyecto y se encargan de todo su desarrollo, es ahí donde estuvo el retraso”.

Con respecto al UUZIBUS, detalló, estamos por terminar el pavimento, la señalética y los semáforos “si no nos falla nada en los recursos -que son estatales- quedará totalmente terminado, nos falta muy poquito, alrededor de 18 millones de pesos”.

Con respecto a las obras y trabajos en el Periférico, aclaró que el tema lo tiene que ver la Junta Estatal de Caminos, “ellos son los que se encargan de vías de ese tipo”.

Finalmente Stevens Amaro reconoció que el espacio escultórico quedó pendiente, debido a que no se consolidaron los recursos, “faltó la programación para su mantenimiento y quién lo iba a cuidar, recordemos que está en medio del desierto, se cuidó, se arregló y no fue abandonado, pero no ha sido puesto en operación”, aclaró.