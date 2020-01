Gobierno Federal no ha brindado certeza jurídica a empresarios: IP

Hasta el momento el Gobierno Federal no ha demostrado tener la apertura para brindar certeza jurídica al sector empresarial, y se puedan detonar nuevas inversiones nacionales y extranjeras en el país; señalaron empresarios potosinos, quienes consideraron que la aprobación del T-MEC vendrá a dar un poco de más confianza, sin embargo se requiere de mejores políticas públicas para incentivar a los inversionistas.

El presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, manifestó que hacen falta señales más claras por parte del gobierno para saber con exactitud “hacia dónde está caminando el país”, pues si no se detona la inversión no habrá crecimiento en el empleo y por ende en la economía; así mismo señaló que es importante que el gobierno se dé cuenta de que puede ganar las elecciones sin los empresarios, pero no puede gobernar sin ellos, porque son quienes generan la inversión.

Local Priístas rinden homenaje a Aurelio Gancedo

“Eso es algo bien importante, puede ganar una elección sin los empresarios pero no puede gobernar sin en el empresariado, pues es la herramienta que necesita cualquier gobierno de cualquier ideología para generar inversión, para generar el crecimiento, los empleos y la riqueza que el país, el estado y esta ciudad necesitan”, apuntó.

Por su parte el presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Pérez Rodríguez, expresó que a un año de que empezó la administración el Gobierno Federal no ha demostrado tener la apertura para generar esa certidumbre que se necesita; consideró que las declaraciones que realiza el presidente en cuanto a las nuevas políticas públicas sólo provocan mayor incertidumbre, y eso afecta al sector empresarial, pues al no haber estabilidad en el Gobierno Federal entonces se pueden alejar los inversionistas.

“Sabemos que el T-MEC va ayudar o puede de alguna manera a mejorar esa incertidumbre que se dio durante meses, pero sí hay muchas cosas por hacer, y creo que lo principal que tiene que hacer el Gobierno Federal es empezar a dar certidumbre al inversionista, al empresariado, para que siga generando la riqueza que requiere México para que salgamos adelante”, añadió.