Gobierno federal no generó apoyos para el transporte: AMOTAC

“Para el transporte no hay nada”, reprochó Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A.C. (AMOTAC).

Luego de las manifestaciones que realizaron transportistas en varias ocasiones ante la Secretaría de Bienestar, Torres Mendoza señaló que no hubo respuesta satisfactoria por parte del delegado federal de los Programas Integrales para el Desarrollo, Gabino Morales Mendoza.

Local Unidad que discriminaba enfermeras será sancionada: SCT

Lo anterior debido a que el delegado, sólo les informó que se pusieron a disposición un millón de créditos a la palabra por 25 mil pesos, recurso que dijo, “como sector no nos resuelve gran cosa, mejor que se los otorguen a los changarritos”.

Otra opción que les ofreció fueron las Tandas del bienestar, que comienzan con un crédito aún menor, pues es de 6 mil pesos, “dice que sólo hay eso, no hay más”, así mismo, les informó que por parte del gobierno federal no hay entrega de despensas ni algún otro apoyo, “si se quieren apegar a eso bien, sino, no hay más”.

En sentido, Torres Mendoza indicó que la única opción para el sector transporte es continuar trabajando y que las empresas a las que les otorgan el servicio, les paguen puntualmente, pues destacó que hay un adeudo de empresas por más de 97 millones de pesos hacia el sector transporte por pagos atrasados en fletes.