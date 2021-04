Gobierno del Estado me persigue políticamente: Roxanna Hernández

La fundadora y militante de Morena, Roxanna Hernández Ramírez, denunció que Gobierno del Estado la está persiguiendo políticamente e investigando, por denunciar y dar a conocer las irregularidades en torno a la candidatura de Mónica Liliana Rangel Martínez, así como los acuerdos para encubrirse, pero aseguró no se dejará amedrentar.

“Me están persiguiendo políticamente a mí y a otros compañeros, no soy la única. Soy maestra de telesecundaria, tengo un permiso sin goce de sueldo, y pues saben que el Gobernador tiene dos candidatos, Mónica Rangel, que era parte de su gabinete y que tuvo al Sector Salud olvidado, en la crisis total, en la pobreza extrema y ahora quiere ser gobernadora, y el otro es el clasista de Octavio Pedroza Gaitán, que llamó pueblerina a la ex panista Sonia Mendoza, y nos están persiguiendo políticamente porque les estorbamos, porque estamos informando a la ciudadanía”, aseguró.

Dijo que, a las bases de Morena, se les está atacando porque están informando y dando a conocer lo que sucede. “Revelamos los acuerdos para llevar a cabo sus porquerías porque no quieren que otra persona llegue al poder que no sea de su misma escoria, porque, evidentemente, si llega otra persona no habrá quién les tapé los agujeros”.

Roxanna Hernández dijo que un claro ejemplo es su pueblo Tamazunchale, donde se impuso a Pepe Meza como candidato de Morena para que Toño Costa tenga quien le tape los agujeros financieros, y por eso ahora todos los trabajadores del Ayuntamiento lo andan apoyando para no perder su trabajo, cuando no tienen garantías, seguro médico ni de vida; por eso en la pasada visita del presidente nacional de Morena, Mario Delgado nuevamente la militancia le arrojo huevos, por la inconformidad que existe.

Recordó que está denunciada por Mónica Rangel por violencia política de género y porque eso no se puede manifestar, “creo que ahorita la que está violentando es ella, ya debería de estar demandada por impostora, por estar en un movimiento que no le corresponde, por estar en un movimiento en el que luchamos muchos y muchas personas del pueblo, que venimos de abajo. Entre más me anden persiguiendo y picando la cresta, más le sacan a uno la revolución”.

Lamentó que, tanto Octavio Pedroza como Mónica Rangel, después de saludar a la gente se suban a sus carros a limpiarse con gel antibacterial, con cloro y hasta alcohol porque es lo que sienten por el pueblo, por eso pidió analizar bien los perfiles de los candidatos para que haya un verdadero cambio, “como lo dije al principio una lucha es desacreditada y difamada por quiénes por los que no quieren ver el cambio y, a eso se llama miedo, tiene miedo de perder el poder”.