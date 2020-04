Gobierno debe posponer obras y usar recursos para 'Fase 3' de Covid-19

El legislador Edgardo Hernández Contreras propuso que las autoridades estatales pospongan las obras programadas para este año y destinen esos recursos así como los de otros rubros no prioritarios, para atender la emergencia sanitaria que se ha generado por la pandemia del coronavirus.

Afirmó que le ha propuesto al titular del Ejecutivo que el paquete económico 2020 aprobado el año pasado, no se podrá ejercer por los tiempos difíciles pero se puede destinar a la contingencia, “esa será una labor de la Secretaría de Finanzas para plantear la reestructuración que corresponda”.

El legislador aseguró que en lo personal no aprobará ninguna solicitud de endeudamiento al Gobierno del Estado, “no permitiremos que se use como bono de marcha, no se debe usar el pretexto de la bancarrota porque recursos hay”.

Hernández Contreras manifestó que “las consecuencias serán terribles y desgarradoras porque no habrá circulante en las calles, la gente está desesperada, hoteleros, empresarios, informales, formales, todo será complicado, pero no vamos a permitir que haya endeudamiento”.

Aseguró que en una reunión reciente con el secretario de Finanzas Daniel Pedroza no encontró respuestas a pregunta sobre el presupuesto de la Secretaría de Salud ni de los recursos de libre disposición del primer trimestre del año, lo que impide hace proyecciones presupuestarias ante la pandemia.

El legislador comentó que en el tema de un posible endeudamiento, al momento de pasar por el Congreso del Estado se deben generar consensos y hasta ahora eso no se ha hecho.