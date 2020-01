Gobierno debe invertir más en educar a la sociedad y no en armas: Arzobispo

Ante la ola de violencia e inseguridad que ha golpeado fuertemente al país y a nuestro estado, la Iglesia Católica hace un llamado al gobierno tanto federal como estatal a “invertir más en la educación y no en las armas”, pues “sólo educando a las personas, sobre todo a los jóvenes” se podrá combatir este problema.

Respecto a ello, el arzobispo de la de Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, consideró que la clave para mejorar la sociedad es la educación, tanto la que se imparte desde casa como la que se enseña en la escuela, pues “a través de ésta el hombre puede llegar a conocer cuáles son sus capacidades, sus dones y sus alcances”.

“Yo no digo que no tengamos seguridad, pero no le apuesto mucho a las armas, ¿por qué no invertimos más en educar?, ¿por qué nuestros gobiernos no dan más signos de más educación y preocupación en el bienestar de la ciudadanía?, para que ésta entienda que en verdad se busca lo mejor”, expresó.

Así mismo, manifestó que el actuar con violencia en contra de los demás es una forma de vivir en “ignorancia”, pues quienes ejercen la violencia desconocen o se olvidan de que se puede vivir con otros métodos sin tener que lastimar a otros.

En ese sentido lamentó que la violencia contra la mujer haya crecido en los últimos años, y señaló que “el hombre se ha hecho un cobarde porque no comprende que la mujer es igual que él, que ella piensa, es libre y tiene derechos”.