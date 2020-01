Gobierno "codo" no invierte en seguridad: Arquidiócesis

En México tenemos un gobierno codo y no austero, puesto que no hay dinero para invertir en temas que son importantes atender como la inseguridad y la violencia, la salud y la educación, pero sí hay recursos para gastar en otras cosas que no son relevantes para la sociedad.

Así lo manifestó el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, quien señaló que aunque cada año nuevo que inicia el país se enfrenta a diversas dificultades, la expectativa es que para este 2020 México pueda tener un buen crecimiento, no sólo económico, sino también en materia de seguridad, educación y salud.

“Hay muchas cosas que se han venido chiquiteando, como la atención médica y la educación, los jóvenes tienen cada vez menos oportunidades de salir al extranjero para prepararse y creo que todo es parte fundamental para el crecimiento; un país tiene que invertir en sus jóvenes, tiene que apostarle al futuro. Creemos que tenemos un gobierno codo, no austero, codo porque para otras cosas si hay dinero pero para lo que realmente es importante no lo hay”, comentó.

Priego Rivera, apuntó que debe ser prioridad para el gobierno federal atender estos temas que aún quedan pendientes, sobre todo porque nuestro país ha alcanzado niveles de inseguridad y violencia “que no se habían visto”; en ese sentido, dijo que principalmente San Luis Potosí deberá demostrar que puede hacer la diferencia en este tema.

“Ha habido varios asaltos y ya se registraron dos feminicidios en este año que apenas va iniciando, ojalá que nuestras autoridades le apuesten a la seguridad; también vemos que la ciudad está un tanto sucia, nos hemos quedado atrás en cuanto al tema de ecología y limpieza, los cestos de basura ya están todos maltratados, viejos e inservibles, entonces hay muchas cosas que hacer por San Luis Potosí”, añadió.