¡Gobernaremos juntos!: Marco Gama a panistas

El precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Gama Basarte, reafirmó su compromiso de gobernar junto con el panismo potosino para dar un verdadero rostro humano a la próxima administración estatal, “Mi mayor interés es que a los potosinos les vaya bien y hacer a San Luis más grande y prospero, con oportunidades para todas y todos”, sostuvo.

A unos días de la elección interna del PAN, Marco Gama expresó su certeza de que la militancia sabrá diferenciar con mucha madurez, entre los proyectos que participan, “lo que yo ofrezco es inclusión, verdadera apertura y mi palabra de que voy a gobernar con mis compañeras y compañeros de partido; conmigo no hay nada oculto, ni cuentas por cobrar”, añadió.

Así mismo, llamó a toda la militancia anteponer el interés general por sobre los intereses particulares, “sabemos que en los últimos días y horas de las campañas internas, pueden darse actos desesperados de los operadores y los equipos de los precandidatos, ante esas circunstancias no hay que mancharse las manos con dádivas, ni hacer caso a chantajes, les pido mantenerse firmes en el propósito por dar a los potosinos un gobierno humanista y cercano”, agregó.

Marco Gama fue tajante al expresar que el único compromiso que tiene es con la militancia y el bienestar de las familias potosinas, “yo no voy a fallarles, mi palabra y mi lealtad está empeñada con Acción Nacional y mis compañeras y compañeros de mil batallas, soy azul y lo seguiré siendo, he estado presente siempre por convicción, nunca he sido de ocasión, sabré responder a su voto de confianza”, precisó.

Por último marco Gama reiteró su invitación a todo el panismo para que este domingo 10 de enero acudan a los centros de votación para demostrar la convicción democrática de Acción Nacional, “les he pedido su voto ahí en sus comunidades y colonias y hoy les confirmo mi compromiso con todas y todos, vamos juntos a gobernar San Luis Potosí”, finalizó.