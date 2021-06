Gobernaré sin rencores ni venganzas: Ricardo Gallardo

Enfundado en un elegante traje, de esos que se utilizan para ocasiones especiales, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona asegura que no gobernará con rencores ni venganzas, ni perderá el tiempo en voltear al pasado pero advierte que, quienes busquen crear desestabilización e intrigas en su gobierno, “en su salud lo hallarán”.

Estrenó su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de San Luis Potosí en la redacción de El Sol de San Luis, a donde llegó con su esposa Ruth, visiblemente emocionado. No quería deshacerse de ese documento, avalado por casi medio millón de votos, históricos y avasalladores.

- ¿Fue el candidato del presidente López Obrador?

- No lo fui, pero tenemos una excelente relación

Fue el primero que dijo que en San Luis Potosí ganó el –partido- Verde, el primero en defender el triunfo, es una señal muy clara y el que no la entienda ni modo, pero el presidente fue el primero en defender, dijo, mientras respiraba profundo sintiéndose cerca de quien puso el pecho a las balas en “la mañanera” del 7 de junio.

Sin compromisos ni correas, gobernaré San Luis; cumpliré compromisos por esos casi 500 mil potosinos que decidieron quitarse el yugo / Juanita Olivo

Cuando muchos esperan un próximo gobierno de ajuste de cuentas contra los adversarios, Ricardo Gallardo se muestra como estadista: “vamos a empezar un nuevo camino, van a tener un gobernador amigo que no lo mueven los rencores, aun sabiendo quienes empezaron esas campañas negras, quienes las pagaron, pero eso no va a suceder, soy una persona que confía mucho en Dios, que es quien pone en su lugar a cada quien, a nosotros nos pone a gobernar y a otros los manda al sillón del olvido. Con ese pago tengo”.

“Eso es suficiente para todo el daño que nos han hecho, estoy en un momento de reconciliación con todos y el que no quiera, no será obligado; debemos tener el criterio para saber que se acabó la campaña y viene el tiempo de unificar, y el que quiera seguir de revoltoso con las campañas negras, en su salud lo hallará”.

Sale al paso de los rumores diseminados por quienes buscan desestabilizar al gobierno, corriendo la versión de que habrá “limpia y rompimiento” con sindicatos, estructuras institucionales y trabajadores, “que se tranquilice la gente, no va a suceder nada de eso y a los que están corriendo esos rumores les pido que le paren, porque con ellos sí puede haber otro resultado distinto”.

Su mandato será sin rencores, sin voltear la vista al pasado, sólo al futuro del estado / Daniel Esquivel

“Nosotros no nos vamos a dejar ‘mangonear’ por nadie, vamos a privilegiar el Estado de Derecho y hacer cumplir la ley a cabalidad, San Luis será un lugar donde podamos convivir todas y todos, vamos a apoyar a los empresarios que generan empleos pero también defenderemos a la clase trabajadora, se acabaron las campañas, las grillas, el divisionismo, los grupos periodísticos, es momento de unirnos y trabajar por San Luis”.

El gobernador electo habla pausado, como hace mucho no lo hacía pues la campaña le exigía otra dinámica; en su recorrido de 50 mil kilómetros por los 58 municipios del estado, se reunió con más de 2 millones de personas, hizo compromisos que va a cumplir, sin anteponer ningún prejuicio personal y mejor aun, aperturando el gobierno para todos.

“No van a existir las preferencias para nadie, va a imperar la pluralidad, desde la integración del gabinete lo van a ver, vamos a incluir a muchas mujeres porque confiamos en ellas, son el motor, hicimos una campaña para las mujeres, habrá gente joven y también experimentada en diferentes rubros, que sepa la gente que será un gabinete plural e incluyente de todos los niveles, para generar condiciones igualitarias para los potosinos; estamos en una etapa de conciliación”.

Aclara, tajante, que llega sin compromisos, “a diferencia de otras campañas, nosotros no teníamos compromisos con nadie, no teníamos la correa de nadie y por eso la gente se decidió por nosotros en una votación histórica que llevó a la participación de casi el 60 por ciento de los ciudadanos; resultó el llamado al voto que hice en las cuatro regiones del estado, porque sino era de esa manera no íbamos a poder vencer a la gente que tanto daño le hacía a San Luis, esas cúpulas de dinosaurios”.

“Se pidió el voto por voto y se concedió porque se contaron mas del 78 por ciento de los paquetes, estábamos entonces en 390-400 mil votos y terminamos en 458 mil, pero si se aperturaba el resto, hubiéramos llegado a los 500 mil fácilmente. El 90 por ciento de los votos nulos eran del Partido Verde, el 7.0 de la coalición y el resto de los demás, ellos solos se pusieron la soga al cuello, la gente salió a votar porque quería quitarse ese yugo, fue algo histórico para San Luis”.

Ricardo Gallardo asegura que son “varias veces” las que ha hablado con el gobernador Juan Manuel Carreras: “habrá una transición ordenada, hay muchas observaciones que estamos haciendo, necesitamos que nos deje la casa con dinero para empezar el nuevo gobierno, si no, va a suceder algo malo porque no sería correcto lo contrario, confío en que lo va a hacer es una persona con certeza positiva, entiende valores, es demócrata y le mando muchos saludos porque está demostrando la madurez política que se necesita”.

- ¿Habrá persecución?

“Vamos a entregarle todo a las instancias correspondientes, ellas se van a encargar de desahogar, no voy a ser una persona como otras que llegaron a gobernar y le echaban la culpa de todo al que se fue como pretexto para no trabajar, de eso se cansaron los potosinos, de escuchar pretextos, de perder el tiempo. Nos dedicaremos a trabajar no a grillar, ni a denostar al que se fue, la gente nos escogió para gobernar no para quejarnos”.

DATOS

Gabinete de mujeres y jóvenes, plural e incluyente, promete

Nos dedicaremos a trabajar no a echarle la culpa a los de atrás, como hacen otros para no trabajar

Sin compromisos ni correas, gobernaré San Luis; cumpliré compromisos por esos casi 500 mil potosinos que decidieron quitarse el yugo

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí

"He superado los ataques en mi contra al encontrar fortaleza espiritual en Dios. He leído la biblia completa más de 20 veces. Soy un hombre de Fe"

"Me han querido poner de rodillas pero no lo han logrado… porque si Dios conmigo ¿Quién contra mi?"

Leer más de El Sol de San Luis

Local 6° y último informe de JMCL será claro y transparente

Local [Video] Vocero del Arzobispado felicita a Ricardo Gallardo y da su respaldo al nuevo gobierno