GN no debe pasar a ser parte del Ejército Mexicano

Militarizar a la Guardia Nacional no es una decisión correcta porque los ciudadanos necesitan de una policía civil, con una formación menos rígida que la militar, de tal manera que la propuesta presidencial debe ser analizada a fondo con sus pros y contras, dijo la diputada de MORENA Marite Hernández Correa.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, expuso que “la posición siempre ha sido estar en contra de que asuma un militar el mando de toda esta organización de la seguridad, y me parece que no es la manera más correcta, esto se debe ciudadanizar, porque hemos tenido la experiencia cuando asumen los militares una posición de esta jerarquía, muchas de las veces se violentan más los derechos humanos y ya ha habido experiencia documentada en ese sentido en México”.

Dijo que habrá que esperar a conocer la propuesta de fondo, ya que hasta el momento solamente se han tratado de declaraciones del propio Presidente López Obrador, y se espera reconsidere esta postura.

“Todavía no es una propuesta que se lleve a cabo, el presidente lo ha mencionado, lo ha dicho; sin embargo, las organizaciones en derechos humanos estarán en desacuerdo y no me parece que sea la fórmula correcta de asumir militarizar un alto cargo en ese sentido”, concluyó la legisladora.