GN cobra multas injustas y hasta “mensualidades” a transportistas en SLP: AMOTAC

Elementos de la Guardia Nacional han tomado actitudes de represalia en contra de transportistas adheridos a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), a quienes imponen multas de 10 mil hasta 50 mil pesos, algunos incluso cobran una “mensualidad” a los transportistas, denunció Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la AMOTAC.

Torres Mendoza señaló que a últimas fechas, pareciera que los elementos de la Guardia Nacional ya sólo se dedican a imponer infracciones en lugar de dar vigilancia y seguridad en las carreteras, pues además recurren a la sanción por detalles mínimos, por ejemplo mencionó que hay transportistas que acuden a cargar gasolina en la Zona Industrial, y los han multado porque no llevan llanta de refacción.

Manifestó que se han tenido alrededor de 12 incidentes de aplicación de multas, que a pesar de ser por detalles mínimos, ascienden a montos de 10 mil o 15 mil pesos, hasta 50 mil pesos. Una de las patrullas que han identificado con esta tendencia es la 23440, y acusó que además “hay algunos malos elementos que vienen de otros estados a cobrar mensualidad a algunos transportistas, no lo vamos a permitir los estamos señalando para que los cambien a otro estado”.

Denunció que también “estamos teniendo represalias que textual le dicen a los operadores que mientras digan que los representa AMOTAC los van a seguir infraccionando, que no quieren saber nada de AMOTAC”, y aunque han presentado las quejas a los mandos locales de la Guardia Nacional, no le han dado solución a este problema, pues al parecer no quieren que los elementos sepan que se le dio atención a la organización.

Debido a ello, el próximo 3 de julio estará en San Luis Potosí el dirigente nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco para entrevistarse con el comandante de la Guardia Nacional, Roberto Molina, “para que escuche el sentir de los transportistas que estamos siendo objeto de las acciones de los malos elementos”.

Torres Mendoza señaló que la exigencia de AMOTAC ha sido siempre, que la Guardia Nacional cumpla con su labor de hacer patrullajes en las carreteras para mejorar la seguridad y evitar accidentes, ya que éstos han aumentado, y al haber presencia de patrullas los automovilistas particulares y transportistas disminuyen la velocidad, por lo que funciona como acto preventivo.

La visita de Ortiz Pacheco también será aprovechada para presentar un proyecto de jóvenes emprendedores, que consiste en una plataforma que ayudará a tener un vínculo entre transportistas y empresas que pueden requerir de sus servicios.