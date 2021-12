GM de México busca convertirse en la compañía más incluyente del mundo

General Motors de México considera que la contratación de personas con discapacidad ha promovido una cultura de respeto y mayor productividad, por lo que, cerca de 100 trabajadores con discapacidad física/motriz, auditiva y visual cuentan con espacios seguros y accesibles en alguna de sus plantas ubicadas en Estado de México, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí, para realizar funciones, tanto en áreas de manufactura, como administrativas.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (PCD), GM de México reitera su compromiso por colaborar en los esfuerzos globales para convertirse en la compañía más incluyente del mundo.

Para hacerlo posible, han reforzado las prácticas corporativas de entrenamiento, reclutamiento, seguridad y accesibilidad. La automotriz ha recibido el acompañamiento de expertos, como Juntos A.C. y Alianza Éntrale, para guiarlos en temas de inclusión laboral de PCD física/motriz, auditiva y visual que actualmente ocupan diferentes puestos de trabajo.

De esta manera, han avanzado en los objetivos de la empresa para impulsar la contratación equitativa, la innovación de productos y/o servicios accesibles e incluyentes, así como la inclusión dentro de su cadena de valor.

José Cruz Zapata Rodríguez, colaborador de la Planta de Sistemas de Propulsión Global en GM San Luis Potosí, destacó que “General Motors es una empresa muy inclusiva, que da oportunidades de trabajo a personas con discapacidad y los ayuda a salir adelante, tanto a ellos, como a sus familias. Para mí ha sido una gran oportunidad de desarrollarme personalmente, ya que he salido adelante, he sacado adelante a mi hija y le he dado una mejor calidad de vida”.

Desde hace más de 20 años, GM de México inició con prácticas de reclutamiento de personas con discapacidad y, en 2011, realizó adecuaciones para hacer sus centros de manufactura más accesibles para esta población. A través del trabajo que realiza el Comité de Diversidad e Inclusión de General Motors de México, se desarrollan estrategias bajo distintos pilares como: género, generaciones, orientación sexual, religión y uno dedicado a la inclusión de PCD.

María Angélica Zambrano, Directora de Recursos Humanos de GM de México, señaló que “siendo el mayor empleador de la industria automotriz en México, estamos convencidos que la inclusión laboral crea organizaciones más fuertes, por lo que nos esforzamos para crear oportunidades para todos, basadas en la equidad y el respeto. Por esta razón, en México llevamos más de 10 años enfocándonos en procurar mejores condiciones de inclusión entre nuestros colaboradores, porque es gracias a ellos, a su diversidad de ideas y propuestas, que podemos encontrar soluciones para atender a nuestros clientes”.

Recientemente, GM de México fue galardonada con el Premio “Éntrale 2021”, otorgado únicamente a cuatro empresas en todo el país. Dicho reconocimiento se otorga únicamente al 1.0 por ciento de las compañías de la Alianza, con base en las buenas prácticas de inclusión compartidas.