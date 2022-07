Giras de Adán y denuncia contra Peña, no son actos "campañeros": MORENA

El coordinador del GP de MORENA en el Congreso del Estado diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, manifestó que las giras del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la denuncia de la UIF contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, no son actos “campañeros” sino “situaciones normales que se van generando”.

Si el INE en San Luis Potosí recibió denuncias por la reciente visita del funcionario federal, debe informar quien las presentó y más tratándose de un instituto que presume de ser transparente y que no es faccioso; de cualquier manera no son actos anticipados de campaña por el simple hecho de que no hay campañas todavía.

Manifestó que no es un año electoral “pero lo que les molesta no solo en San Luis sino a nivel nacional, es que el movimiento tenga contacto con la gente, que trabajemos con los ciudadanos, por eso el Secretario de Gobernación sino a traernos luz, buenas noticias en temas diversos que a todos los interesan”.

Lamentó que el INE haya emitido medidas cautelares para evitar que los funcionarios federales hagan su trabajo, confundiendo a los ciudadanos como si se estuviera haciendo apología de cuestiones políticas, “MORENA va a impugnar estas decisiones que son arbitrarias, porque no estamos en año electoral”.

De la denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, expuso que “no hay impunidad ni corrupción en este gobierno y por eso se está dando a conocer ahora, después de una investigación bien fundamentada y sustentada, pero de ninguna manera se trata de un acto campañero”.

