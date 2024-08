Gimnasio o dieta: ¿qué es más importante para mejorar la salud?

Joel Torres Beltrán, especialista en Medicina del Deporte y Jefe del Servicio de Fisioterapia del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", aseguró que para mejorar la salud no solo es eficiente la asistencia regular al gimnasio sino que debe darse en medio de una correcta alimentación.

Para mantenerse saludable es un conjunto de varios factores que se recomiendan, no solamente como acudir al gimnasio, lo que entró de todas esas variables, pues son obviamente también la alimentación adecuada e idealmente individualizada para cada persona, cada quien tiene necesidades diferentes de acuerdo a su nivel de actividad física o el nivel de labores que realiza tanto en el hogar o como un ejercicio aparte.

La realización de un ejercicio al menos durante 150 minutos por semana es recomendable asimismo se recomienda que la intensidad sea moderada para mantenerse.

Las prácticas que en lugar de ayudar a mejorar la salud la deterioran es el hecho de que una persona quiera iniciar su actividad de una manera más intensa o para la cual no está preparado o también es tomar suplementos excesivos o recomendaciones sin sustento sanitario.

“Que no están avaladas o no han sido estudiadas del todo para tratar de mejorar la salud, nada más como recordarle a la gente, que no hay como una fórmula mágica para que ellos estén bien de salud, no vas a encontrar como un suplemento óptimo que te vaya a bajar de peso, que te vaya a hacer musculoso, si no complementa los demás”.

Lo que se recomienda desde las instituciones sanitarias es que las personas sean un poco más activas dentro de sus jornadas laborales, hacer pausas para evitar lesiones o deterioros que se generan laboralmente, activar un poco los diferentes músculos que no se trabajan durante la jornada laboral y hacerse el tiempo sobre todo para juntar unos 150 minutos semanales.

“A veces no se tiene el tiempo de hacer ejercicio, pero por lo menos en un tiempo de 10 minutos o un pequeño volumen de 10 minutos, el ejercicio puede ser suficiente para hacer cambios en la salud, lo de evitar suplementos o algo dirigidas por personal que no es de salud médica, evitar todo consumo de recomendaciones personales, no porque le funcionó al instructor o a un compañero de gimnasio va a funcionar en ti, podría hacerte daño”.

Hay muchos suplementos que te pueden causar una lesión renal o una lesión cardiovascular incluso y que aquí en San Luis la verdad sí están presentes y se ha visto pacientes que han tenido daños a la salud por el uso y abuso de esas sustancias y también “como mencioné, pues no empezar de manera intensa, hay que ir evolucionando gradualmente con alguien, capacitado dentro del gimnasio para progresar poco a poco y que se evite una lesión, es una recomendación para los que no tengan capacitación en primeros auxilios para que tengan el protocolo bien establecido para pedir auxilio, el servicio de los médicos y que sepan qué hacer en cada situación de emergencia en el gimnasio”.

