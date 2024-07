Gestores se hacen pasar por representantes de la "UCD Toño Tirado", denuncian

Hay compañeros que fueron parte de la UCD, por ejemplo Alfredo Varela, quien aquí en la capital y en otros lugares está operando todavía a nombre de la organización aunque ya no se coordina con nosotros, trabaja él solo y no sabemos qué esté haciendo ni cómo lo esté haciendo.

Así lo señaló en rueda de prensa, el líder de la Unión Campesina Democrática en San Luis Potosi, Antonio “Toño” Tirado, quien añadió que “no todos los coordinadores han dado un informe a la organización de cuántos regularizaciones hacen y cuántas afiliaciones tienen, como que ya andan por su propia cuenta”.

Líder de la Unión Campesina Democrática en San Luis Potosí (UCD), Antonio (Toño) Tirado / Foto: Luis Ricardo Solache

En Matehuala por ejemplo, refirió, “el compañero Manuel Anchondo pues ya no nos informa nada y hemos recibido reclamos de por allá de gente a la que le deben trámites, nosotros desconocemos cuántos lleven o cuántos deban”, dijo.

El líder de la UCD en el estado observó que aquí también se ha presentado el problema de vehículos que no pueden regularizarse porque ya están registrados en el Registro Público Vehicular (Repuve), “de los que fueron registrados en Michoacán Estado de México y Guerrero esos ahorita ya no es posible regularizarlos”.

Nosotros no queremos quedar mal en ningún lado, ni en San Luis Potosí ni en ninguna parte del país, expresó, “pero hay muchos compañeros que desde que salió el decreto se retiraron de la organización porque para ellos pues representaba un mayor negocio regularizar un carro que afiliarlo, por eso es por lo que, a esta fecha, nos deslindamos de ellos y esperamos no vaya a ser demasiado tarde”.

“Que me disculpe el compañero Guadalupe Arteaga, de Ciudad Valles, pero me han comentado que ya también se retiró de la UCD y que se iba a dedicar exclusivamente a la legalización de carros, el problema es que los trámites los están haciendo a nombre de la organización y si algo se hace mal o de manera incorrecta el dueño del vehículo va a pensar que fue la UCD y no la persona”, agregó.

Por eso es por lo que nos deslindamos de todos ellos, insistió, “únicamente la señora María Luisa y el compañero César, así como la compañera en el municipio de Soledad, la señora Cristina; son los encargados y autorizados por la UCD para orientar acerca de la forma y la manera de cómo regularizar un carro usado de procedencia extranjera”.

Para finalizar manifestó que él responde únicamente por la marca “UCD Toño Tirado”, que ya está registrada en el país “tengo los derechos de autor, registré el nombre para que no me lo vayan a piratear, no respondemos por los que no están en coordinación con nosotros, ya que esto se presta para hacer dinero con solo tener una oficina como UCD, cualquiera llega a hacer un trámite, le reciben el dinero pero no lo realizan, hay que tener mucho cuidado”.