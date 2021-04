Gestionaré financiamientos educativos a través de ONG´s internacionales: Machinena

Al visitar el municipio de Zaragoza el candidato del partido Fuerza por México a la gubernatura del estado arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, visitó la Escuela Ford N° 196 “Ponciano Arriaga”, plantel gestionado y del cual encabezó el proyecto a través de la Dirección General de Construcción de Escuelas con fundaciones internacionales en el año 2002.

La escuela Ford N° 196 está en funciones a la fecha, así como 8 escuelas más que fueron financiadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), hace 19 años, “en 2002 gestionamos ante fundaciones internacionales este impulso a la educación, no hay pretexto para decir que no hay recursos del estado, para invertir en educación, deporte, salud… los mandatarios también son gestores y hay que tocar puertas”, declaró Machinena Morales.

Además, puntualizó que es una forma también de ir contra la corrupción, ya que se trata de presupuestos etiquetados y cuyos gastos según la ley deben ser transparentados.

Acompañado en su recorrido por ese municipio por el candidato a la alcaldía de FXM Fernando Guillén y su equipo, dialogaron con habitantes y simpatizantes de su proyecto de gobierno sobre el principal problema que aqueja a San Luis Potosí, “La inseguridad es total, al grado de que la gente no sale de casa si no es necesario, a plena luz del día se cometen toda clase de atracos”, puntualizó el abanderado de FXM.