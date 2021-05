Ganaderos y campesinos confían en que EGC recompondrá la situación del campo

Enrique Galindo convoca al tercer foro

Al realizarse el tercer Foro Ciudadano de Consulta sobre “Servicios Municipales y Movilidad Segura” Enrique Galindo Ceballos, candidato de la Coalición Sí por San Luis a la Presidencia Municipal de la capital, señaló que "recorrer las calles y el ejercicio de los foros nos ha permitido tener una conexión directa y llevar a estas mesas lo que demanda la ciudadanía y lo que los expertos analizan y proponen para integrar el mejor plan de gobierno municipal".

Se comprometió a realizar las grandes transformaciones que la ciudad requiere, tomar decisiones con base en el interés ciudadano y criterio técnico, y no bajo intereses políticos o económicos; porque San Luis Potosí no merece reinventarse cada tres años, "necesitamos rescatarlo y en ello pondremos nuestro mayor empeño porque sé que sí lo hacemos bien, habremos recuperado la ciudad en beneficio de nuestros hijos y nuestras familias. Será un plan estratégico de desarrollo municipal, que irá más allá de lo que la ley nos obliga, más allá de 3 años, será un plan de desarrollo a 20 años, que tenga certeza jurídica para que no venga otra administración a obstruirlo", dijo.

En este tercer foro “Servicios Municipales y Movilidad Segura” acudieron a la convocatoria especialistas, liderazgos sociales, empresariales y académicos, a fin de recoger las opiniones y propuestas para mejorar la calidad de vida de los potosinos, en lo que será el próximo ayuntamiento. Entre los relatores y temas de las mesas de trabajo del Foro, coordinado por los empresarios Alejandro Pérez Ondarza y Javier Muriel Pons, fueron Lupita Mejía en parques, áreas verdes y jardines; Gabino Arellano, mercados; Carlos Escudero, en infraestructura urbana; Ricardo Pérez Castillo, en movilidad; Marcela Díaz, en agua y Marianela Villasuso en sostenibilidad urbana.

Entre la problemática que se identificó fue la pérdida de la mitad del agua que se inyecta en la tubería por una red de distribución obsoleta, el abandono de las áreas verdes, jardines y mercados municipales, la insalubridad en el rastro, los cuellos de botella en las vialidades, las restricciones para el transporte no motorizado y la creciente contaminación del aire de la ciudad.

Al respecto, Galindo Ceballos manifestó que el municipio debe poner todo su esfuerzo y empeño para brindar servicios de calidad a los potosinos, fuera de intereses políticos y con una gran visión de ciudad metropolitana que se inserte en el contexto nacional, sobre la cual se necesitan tomar decisiones trascendentales.

Sobre la problemática presentada, Enrique Galindo y los participantes hablaron de detonar programas y proyectos de alto impacto para el municipio, tales como:

•Programa Agua Segura, como acción emergente de sustitución y sectorización de la distribución del agua.

•Programa Ciudad de los Jardines, para incrementar los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y acercar al municipio a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud que es de 10 metros cuadrados.

•Programa de Movilidad Segura, enfocado a las personas, con incremento del transporte masivo y no motorizado, buscando la peatonalización de calles para el disfrute de paseantes, habitantes y turistas.

•Programa Mercado Seguro, para fomentar el consumo y servicio que ofrecen los mercados municipales, para que la población encuentre sitios ordenados, limpios y seguros, con precios accesibles.

•Programa para un Ambiente Seguro, orientado a realizar acciones para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, a través de reconversión de ladrilleras, verificación de transporte y reforestación masiva.





CAMPESINOS CONFIAN

Ganaderos y campesinos de la capital desesperados por la situación que enfrentan no solo por las condiciones climáticas sino también por los embates del gobierno al retirar apoyos y subsidios para el desarrollo y producción agropecuaria, su esperanza de que las cosas mejoren radica en que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD-PCP, Enrique Galindo Ceballos se convierta en el próximo alcalde de la capital.

Por un lado, el sector ganadero enfrenta una de sus peores crisis por la sequía y falta de forrajes y el sector agrícola tiene graves problemas por la falta de apoyos y desatención de los tres órdenes de gobierno, principalmente del gobierno de la capital que en tres años nunca escucho sus desesperadas peticiones de apoyo ante la falta de alimento para su ganado.

En ese panorama de desolación, el sector campesino representado en la Confederación Nacional Campesina mantiene una firme esperanza y se unen en torno a ella, otorgar su voto a Galindo Ceballos porque de los candidatos es el que ha escuchado, se ha sensibilizado y se ha comprometido con la causa de las zonas rurales de la capital potosina.

Encabezados por José Francisco García Castillo, el sector agrario de la capital han expuesto la desesperante situación de abandono que enfrentan y mantienen la fe en que Galindo Ceballos generara proyectos y programas para detonar este sector productivo, paliar los efectos de la sequía y mejorar las condiciones en que viven los que se dedican a esta actividad.

La organización campesina se ha comprometido a difundir el compromiso y mensaje de Enrique Galindo Ceballos en comunidades y ejidos del municipio a fin de apoyar su proyecto de gobierno, viendo en él, un auténtico interés y compromiso por dar solución a sus demandas.