Gallardo y Galindo van por “menos política y más trabajo juntos”

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos aseguró que entre él y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hay buena voluntad para trabajar. “Vamos a generar esa inercia de trabajar juntos, él lo propuso y yo también”, señaló.

Luego del primer acercamiento personal que tuvo con el mandatario estatal, tras su reelección como Presidente Municipal, destacó hablaron de hacer proyectos juntos, de trabajar en temas delicados, como lo es el agua. “El tema hídrico es el uno; vamos a tener una reunión específica para temas de agua, aunque el foco está ahorita en el Congreso (del Estado)…”, resaltó.

Agregó que hay buena voluntad del gobernador de trabajar los temas delicados y los de infraestructura. “Menos política y más trabajo juntos; viene dos o tres años muy buenos para San Luis Potosí, es la mejor manera de gobernar, articulado con el Gobierno del Estado”.

Con relación a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que la respeta y le desea éxito, y que si pudiera tener un acercamiento con ella, le sugeriría que regresen a los municipios los fondos federales para seguridad.

“Sería un gran apoyo; no es el dinero, sino que los fondos federales representan una estrategia nacional de seguridad para los municipios; si yo pudiera darle una propuesta, una opinión, le diría que trabajen en el regreso de los fondos federales a los 200 o 250 municipios más grandes donde se concentra el 80 por ciento de la inseguridad”, detalló.

Recordó que San Luis Potosí perdió entre 100 y 120 millones de pesos anuales por estos fondos federales, y que hoy que llega la presidenta “creo que es buena acción de resolver uno de los problemas más sentidos de México”.

Asimismo, entrevistado luego de la inauguración de la Tercera Feria Universitaria “Preparando tu Futuro”, Galindo Ceballos habló también de la reforma a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y externó no estar de acuerdo con ello

“Sobre todo me esperaba una la asamblea nacional en la que se analizara el resultado electoral que no nos fue bien, a mí sí, pero a nivel nacional no”, aseveró; fuera de su oposición a esa reforma, aseguró que no ha tomado alguna otra decisión en torno al partido. “Hasta ahora sigo en el PRI, es algo que voy a seguir reflexionando, pero sí fijo postura con respecto a estas decisiones estatutarias”, resaltó.