Galindo le debe reelección al PRI, renunciar sería falta de respeto: Sara Rocha

La presidenta estatal del PRI Sara Rocha Medina dijo que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos les debe la reelección al partido tricolor y si concreta su renuncia para irse al PAN en busca de una eventual candidatura al gobierno del estado, sería una falta de respeto a la militancia y al dirigente nacional Alejandro Moreno.

Luego de que el alcalde capitalino criticara la asamblea nacional donde se modificaron los estatutos para permitir la reelección del presidente nacional del partido, Sara Rocha reveló que las negociaciones para que Enrique Galindo fuera el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD se las llevó a México porque aquí no había condiciones.

“Me llevé las negociaciones al CEN del PRI y mi presidente Alejandro Moreno con el líder del PAN y del PRD hizo el acuerdo; aguanté la embestida, la batalla, nos quedamos con cero candidatos en la capital y otras cosas y gracias a esa resistencia que tuve, logramos que Galindo fuera candidato: sin esa candidatura no hubiera participado”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sara Rocha señaló en conferencia de prensa que Galindo Ceballos es consejero político nacional, integrante de la Comisión Política Permanente, consejero estatal y no acudió a la asamblea municipal porque “andaba en Europa, tampoco a la estatal, no estaba en el país y le digo que las cosas del PRI se dicen en el PRI, aquí es donde se viene a discutir, somos buenos para decir las cosas en medios y tirarle al partido cuando gracias a su partido están”.

Expuso que no hay ruptura con Enrique Galindo, hay un acuerdo de cinco direcciones para la siguiente administración y vamos por ellas”.

De las críticas del único diputado local que tiene el partido, Alejandro Leal Tovías, Sara Rocha señaló que “El Caco –así le apodan- es priista cuando le conviene, es mi amigo, me habló que no podía ir a la asamblea nacional; fue diputado plurinominal gracias al PRI, secretario general de gobierno seis años con un hombre –Juan Manuel Carreras- que no le dio nada al PRI, debió venir aquí y trabajarlo”.

Sobre los señalamientos de inconformidad de los ex presidentes del partido Elías Pesina y Joel Ramírez, Sara Rocha dijo que es fácil: hay que hacer un recuento de lo que ellos hicieron cuando estuvieron aquí, todos los priístas nos conocemos, hubieran venido a hacer sus propuestas.