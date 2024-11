Galindo es un alcalde "todo terreno", aseguran vecinos de la colonia Rinconada

Vecinos de la colonia Rinconada agradecieron este domingo al alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, la respuesta pronta a solicitudes de alumbrado en áreas donde inclusive no llegaba el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, y lo calificaron como un Presidente municipal "todo terreno".

En respuesta, dijo que no solamente él, sino todos sus colaboradores y las y los trabajadores no son todo terreno, sino que son 24/7, es decir, literalmente no hay descanso en el trabajo para mejorar la imagen de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Todo lo anterior, se dio en el marco del programa "Domingo de Pilas" que actualmente se desarrolla a la par del "Día de Talacha", que se llevó en la Primera y Segunda Sección de la Colonia Rinconada, en el norte de la ciudad.

Afirmó que la amplia participación de la ciudadanía y de los trabajadores municipales, ha sido la base del éxito de estos programas, que hoy son un referente a nivel nacional.

En esta colonia del norte de la Capital, vecinos y personal de las diferentes áreas que conforman en Ayuntamiento unieron esfuerzos para mejorar el Parque La Troje, de donde se retiró basura y maleza, además de rehabilitar los juegos infantiles y aparatos de ejercicio, así como el sistema de alumbrado.

Al respecto, el Jefe del Gobierno de la Capital destacó que todo esto es posible por la gran disposición y voluntad de los ciudadanos, que a través de las Juntas de Participación Ciudadana y del Consejo de Desarrollo Social Municipal, tienen un diálogo permanente con las autoridades municipales.

Asimismo, Galindo Ceballos agradeció el respaldo que ha tenido por parte de los integrantes del Cabildo, así como del personal del Ayuntamiento, en particular de las direcciones que nuevamente acudieron la jornada dominical, entre ellas el personal de Presidencia, del Sistema Municipal DIF, de Servicios Municipales, Gestión Ecológica, Educación, Deporte, Gestión Territorial, Secretaría del Bienestar, Interapas, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.

Previamente, personal de la Dirección de Servicios Municipales realizó labores de barrido manual, recolección de desechos, desbroce de hierba, faldeo de árboles, retiro de grafiti y mantenimiento de mobiliario urbano, además de atender sobradamente la petición para colocar nuevas luminarias, ya que los vecinos pidieron cinco, pero se instalaron nueve y un reflector de gran potencia para mayor seguridad de la población.