Galindo acusa desinformación sobre aumentos en servicios municipales

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos acusó una campaña de desinformación en torno a la Ley de Ingresos para 2025 cuya propuesta “está cuidando el bolsillo de quienes menos tienen”, y lamentó que, en el caso del municipio de Villa de Pozos exista “un afán de señalamiento cuando de nosotros ha habido plena voluntad”.

En ese sentido, resaltó que la deuda bancaria de 52 millones de pesos no se la está endosando el Ayuntamiento, sino que es por decreto. “El Congreso del Estado le dice a ella (a la Presidenta Concejal de Villa de Pozos) también hay pasivos; hay activos y pasivos, hay derechos y obligaciones y esas son obligaciones que ya no me tocan a mí…”, explicó.

Asimismo, lamentó que lo que se hizo a través de la entrega-recepción se visualice como un saqueo. “El Congreso emitió una lista de mil 700 bienes muebles, que son los que entregamos en actas firmadas por todos, por ella y por mí”, dijo y agregó: “No se habla del gran patrimonio que hoy tiene Pozos de más de 300 inmuebles, que si lo traduces a dinero es una gran cantidad, solamente el predio del viejo rastro vale muchísimo dinero”.

En cuanto a las computadoras de Catastro, también lamentó el señalamiento de ocultamiento o saqueo de información. “En acta de entrega-recepción se entregó toda la información (catastral); les falta el software para procesar la información; no hay que hacer nuevo censo ni levantamiento, pero si se les perdió el disco duro, estoy en disposición de dar una copia, no hay problema con ello”, sostuvo.

Con respecto a la propuesta de Ley de Ingresos resaltó que hay que esperar a lo que resuelva el Congreso del Estado; sin embargo, acusó que hay una campaña de desinformación para confundir a la gente.

“En el tema de la tarifa de parquímetros desde 2008 no ha sufrido ajuste, sigue siendo más barato que cualquier estacionamiento del Centro Histórico; es competitivo y no es golpe a la economía familiar…”, explicó.

En lo que se refiere a las tablas catastrales, Galindo Ceballos citó que se beneficia a mucha gente que va a pagar menos. “Es una Ley de ingresos que no afecta el bolsillo que quien menos tienen; y es igual en el tema del agua, prácticamente el 72 por ciento de las cuentas de agua no sufrirán ningún aumento”, sostuvo.

“Aparte, hay ajustes a presupuestos federales que no sabemos cómo van a impactar a la ciudad, si se suma ajustes a la federal, en lo local y en lo municipal pues viene un año muy complejo, y a mí me toca equilibrar la Ley de Ingresos a efecto de que la ciudad siga creciendo”, mencionó.