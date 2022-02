[Galería] Venta de carbón, oficio que se va extinguiendo

En San Luis Potosí Capital sólo existen tres lugares tradicionales en dónde comprar el tradicional carbón vegetal o carbón de leña, utilizado anteriormente por las familias posrevolucionarias para calentar la comida y el hogar.

La más conocida entre todas ellas es la Carbonera del señor Ismael García, ubicada en las orillas del Barrio de Tlaxcala, a un costado del mercado República sobre un pasillo que solía formar parte de una antigua vecindad de la zona y que ahora es un pasaje comercial sobre la calle Moctezuma.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El tizne del carbón ha cubierto los rostros del señor García y de su compañero de trabajo Guadalupe Méndez, que como una huella del tiempo, persiste para enséñarle al mundo de lo que se trata un trabajo honrado, que también es prueba de un oficio que incluso hoy se niega a desistir.

El señor Ismael tiene 60 años de edad de los cuales le ha dedicado 25 de ellos a este negocio que tiene su origen desde el año 1950, de la mano trabajadora del señor “Don Tanilo” quién fuera residente también de la zona y quien desde hace más de 30 años dejó este lugar.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ismael llegó a este lugar, también como Guadalupe Méndez, para trabajar como empleado vendiendo carbón y cortando leña para ofertarla a los comerciantes y familias de esta área.

Sin embargo con el pasar del tiempo este negocio le fue traspasado por su dueño original y así continuar el legado de la venta del carbón vegetal. Este carbón, cuenta Ismael, lo trae desde el municipio de Venado o Guadalcázar dónde previamente se recolectó la leña.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Le llaman chacuaco, palabra indígena para denominar el estado de la leña carbonizada. Es todo un proceso legal para poder elaborar este tipo de carbón”.

El señor García explica que el chacuaco se acomoda como una pirámide de la leña más gruesa y pesada, hasta la más delgada para comenzar a “quemarla” y así crear este carbón vegetal.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El costo por kilo de este carbón se encuentra actualmente a 17 pesos, el cual durante estos 25 años ha tenido un incremento progresivo pues antes se compraba a cinco pesos el kilo. Este hombre tan trabajador cuenta que la ganancia no es mucha pues él consigue el carbón a 12 pesos el kilo.

Con el pasar del tiempo don Ismael ha visto mucha clientela visitar este lugar, que con los años se ha reducido pues con los avances tecnológicos y electrodomésticos mucha gente dejó de consumir este tipo de carbón. Hoy menciona que únicamente es utilizado por eloteros y por personas que planean realizar carnes asadas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al día puede recibir entre seis y ocho clientes, pero no es hasta diciembre que las ventas suben, debido a que muchas familias potosinas gustan de cocinar sus platillos con carbón de leña, llegando a vender hasta dos toneladas en el transcurso de esa temporada.

Por otro lado en esta carbonera también se vende la leña para usos diversos, dónde comúnmente es utilizada, como señala el señor Guadalupe, en fogatas y hasta para prender boilers viejos de décadas pasadas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“También la cortamos en rodajas para venderlas como tablas para picar o cortar carne, depende del uso de la clientela. Éstas tienen un costo de siete pesos por leña y aún hay gente que la compra”.

Un trabajo digno de admirar

Para Ismael y Guadalupe “mancharse” del tizne del carbón no es una situación denigrante, al contrario, los dignifica porque saben que cada rastro de carbón en su ropa, manos y rostro es el ejemplo de un trabajo bien hecho.

“Mi familia no quería que me dedicará a esto porque es un trabajo sucio, pero yo no le veo nada de malo. Yo trabajo feliz aquí “, dijo don Ismael.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte, Guadalupe comparte que mancharse es lo de menos, “qué importa que uno se manche si se está trabajando. Llegamos a la casa y lavamos todo y se quita. Sólo son las huellas del trabajo honesto y honrado”.

Al señor Ismael García, lo que más le gusta de este trabajo es salir al campo y por supuesto, atender a su clientela. “Los clientes son lo más importante, y siempre se van contentos porque les doy el carbón limpio, es decir, sin tierra”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El señor García realiza un recuento de todos estos 25 años vendiendo carbón y asegura que durante ese tiempo ha llegado a vender un total de mil toneladas.

Pilas y pilas de carbón que han visto pasar los años en donde Ismael ha reflejado el ímpetu de un trabajo que resiste al paso del tiempo. En la Carbonera Ismael y Guadalupe, han vendido en 25 años alrededor de mil toneladas de la sustancia sólida

