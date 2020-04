(Galería) Tianguistas intentan instalarse en Las Vías. Riesgo de enfrentamiento

Un grupo de tianguistas intenta instalarse en Las Vías sobre la avenida Hernán Cortés en la zona norte de la capital potosina, ya que argumentan que tienen necesidad, sin embargo la autoridad les ha prohibido hacerlo ante la pandemia del Coronavirus.

Daniel Esquivel

Desde el pasado domingo 5 de abril, el ayuntamiento de San Luis Potosí en cumplimiento de las normas dictadas por la Secretaría de Salud por la fase 3, negó la posibilidad de instalarse a comerciantes que cada domingo expendían sus productos en un trazo de 2.5 kilómetros con más de 3,000 puestos. Era un tianguis que abarcaba las colonias Industrial Aviación, Aeropuerto, Los Reyes hasta los límites con el fraccionamiento Jacarandas.

Los comerciantes argumentan tener necesidad económica ante los difíciles tiempos que se viven, sin embargo en San Luis Potosi se ha registrado una alza de contagios por lo que se mantienen las medidas para evitar se propague más el virus.

Vecinos del sector advierten que no permitirán la instalación del tianguis, "nos parece una grave irresponsabilidad, una necedad, viendo a lo que nos estamos enfrentando con la Pandemia, y por si fuera poco la mayoría no vive de lo que vende en Las Vías, porque es cada domingo, lo tienen como un ingreso extra, complementan su gasto viniendo a vender a las vías, no lo vamos a dejar, porque estaríamos en riesgo los vecinos, nuestros hijos", señaló la vocera de los habitantes de la zona norte Martha Eugenia Medina Lugo.

Molestos porque la negativa de la autoridad, los comerciantes decidieron manifestarse bloqueando el crucero de la avenida Hernán Cortés con Fray Diego de la Magdalena, sin embargo la postura del ayuntamiento es firme. No se van a instalar.