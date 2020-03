[Galería] Morir, cuesta de 6 a 35 mp con féretro

Hablar de la muerte es remontarse al antiguo Tenochtitlán, donde esta dualidad de la vida que comienza y termina, desembocan en la concepción de un estado de solemnidad absoluta, repleto de ritualidades y esencias ancestrales que actualmente se dividen entre lo tenebrista y lo glorioso, como el mismísimo Mictlán.

Realizar estos decorosos preparativos que rodean los servicios fúnebres, significa para Elia Ofelia Zavala, administradora funeraria de una de las capillas más antiguas de la Capital Potosina, “La económica”, todo un proceso místico y humano, que brinda a sus clientes, desde hace 45 años, una despedida digna a sus difuntos.

Aarón Cadena| El Sol de San Luis

Al día pueden llegar a realizar desde uno hasta tres servicios fúnebres, proceso que conlleva toda una ardua labor, tanto legal como litúrgica, “primeramente deben acudir con nosotros con el certificado de defunción de su familiar, mismo que es expedido por el servicio médico forense, posterior a ello comenzamos con todo el preparativo, que incluye, recuperación del cuerpo, preparado del mismo, ataúd, equipo de la velación, capillita y carroza fúnebre, los precios oscilan desde los seis mil pesos, que sería el paquete básico, hasta los 35 mil pesos, que es el más costoso, que incluye casi exactamente lo mismo, pero varía la calidad del material del ataúd”, indicó.

Aarón Cadena| El Sol de San Luis

Y así como para los antiguos mexicas, que se postraban en barcas que se dirigían al descanso eterno del Mictlán, así los muertos en esta vida terrenal, también necesitan un espacio íntegro y recatado, para que sus almas lleguen a un estado de calma absoluta, como lo son los ataúdes y urnas funerarias, “Los féretros de los que aquí disponemos han sido elaborados desde hace más de 30 años, por manos artesanas, carpinteros que precisamente se dedican a este tipo de trabajo, los ataúdes de madera se elaboran a mano, algunos cuentan con detalles distintivos, y varía el precio según el tipo de madera utilizada. Los que están elaborados de metal, son de fábrica, armados, casi siempre ya se tienen moldes, y de ahí salen, todo este trabajo es realizado y enviado desde Toluca, su precio varía, los hay desde los seis mil pesos, 10 mil , 15 mil y hasta más, algunos de ellos son tallados a mano y tienen detalles muy particulares que hace que su costo se eleve. Las urnas para disponer las cenizas del difunto, son de diversos precios, algunos muy accesibles, tienen capacidad para tres kilos de ceniza, esos son traídos de León, Guanajuato y están hechos a mano”, señaló.

Aarón Cadena| El Sol de San Luis

Asimismo para aquellos que necesitan de un cajón característico, actualmente se elaboran a medida estas urnas mortuorias, para que el finado, en esta cosmovisión donde fluctúan la vida y muerte, cruce el umbral a toda plenitud, “Ultimamente se pueden realizar ataúdes de cualquier medida, para cualquier petición que nos hagan, se nos han presentado situaciones especiales donde hasta se ha tenido que doblar la medida del ataúd, por la complexión del occiso, todo se hace con gusto, con tal de servir y complacer al cliente”, manifestó Elia.

Aarón Cadena| El Sol de San Luis

También existen quienes prefieren tener a sus familiares difuntos cerca de ellos, por tal razón recurren a la incineración, “Las personas, ahora muchas de las veces eligen cremar a sus familiares, para poder tener la urna muy cerca de ellos, y así no sentirse lejanos a esa persona especial. Este proceso es muy distintivo, el horno tiene una capacidad inmensa de elevar la temperatura hasta unos 870 a 980°C, y así comenzar la incineración del cuerpo, son llamas inmensas y aún así con esas altas temperaturas, el cuerpo por completo no logra terminar en cenizas, hay partes, pequeños huesos que dejan vestigio físico de la persona, el tiempo que se mantiene un cuerpo adulto dentro del horno es aproximadamente de cinco horas, niños tres horas y restos fetales una hora”. Cabe mencionar que a los restos fetales también se les organiza todo el debido proceso funerario, práctica que ennoblece y dignifica las almas de los no nacidos, misma que nos hace evocar aquella milenaria cosmogonía azteca, donde los niños que morían en el vientre eran regresados al temoanchán “Lugar de donde venimos”.

Desde hace 45 años dan una despedida digna a quienes partieron al Mictlan / Aarón Cadena

“El proceso de cremación tiene un precio que es mucho menor a comparación de un servicio que incluye féretro, un total de siete mil pesos es el costo por este servicio, la urna es del cliente, y depende de él si quiere mantenerla consigo o pagar un espacio en alguna capilla para guardarla y visitarla ”, puntualizó.

Elia Ofelia Zavala Romero lleva el legado del negocio, es nieta del fundador y administradora de la funeraria / Aarón Cadena

Y como toda la misticidad que rodea el fallecimiento de una persona, no se puede dejar de lado la historia de vida que hay detrás de este establecimiento, creado hace 45 años bajo la batuta de la matriarca Ofelia Vázquez, quien posteriormente le daría el nombre de “La económica”, título que les fue otorgado por ser uno de los servicios funerarios más accesibles para la población potosina y sus alrededores desde el año 1975.

La funeraria La Económica está ubicada en el Barrio de San Sebastían en el primer cuadro de San Luis Potosí / Aarón Cadena

En el establecimiento más allá de percibirse un aura de melancolía y tristeza, se distingue un ambiente ceremonioso y repleto de respeto, mismo que para la cuarta generación que se encarga de este negocio, con el pasar de los años ha resignificado sus labores, así lo refirió Elia, “Para nosotros es ya cotidiano realizar nuestras labores en un sitio como estos. Desde pequeños siempre estuvimos rodeados de ataúdes, ceremonias fúnebres, y todo lo que conlleva vivir del “negocio de la muerte”, claro, nos han pasado cosas digamos que hasta sobrenaturales, pero uno lo ve con el mismo respeto de siempre, ya no hay nada que nos sorprenda, esta es nuestra vida y gustosos seguimos aquí ofreciendo nuestros servicios a todo aquél que lo necesite”, finalizó.