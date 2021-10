[Galería] En tianguis de "Las Vías", sin temor al coronavirus

En el tianguis dominical “de las vías” que se instala en la avenida Hernán Cortés, frente a las colonias Industrial Aviación, Damián Carmona, Aeropuerto y Los Reyes, parece que ya no hay miedo a los contagios de Covid-19; la gran mayoría de sus comerciantes y visitantes ya no utiliza el cubrebocas, y las botellas de gel disponibles o no tienen producto o ya no sirven los despachadores.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Con excepción de los puestos de venta de alimentos, el resto de los tianguistas ya no atiende los protocolos sanitarios; máxime que ninguna autoridad acude a revisar su cumplimiento; ni siquiera sus dirigentes se preocupan por hacer respetar las reglas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Como si el semáforo epidemiológico en verde significara que ya no han peligro, paseantes al citado tianguis dominical acudieron, como es tradición, pero ya sin mayor temor a algún contagio; algunos portaban el cubrebocas a la barbilla.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Solamente los puestos de venta de alimentos siguen atendiendo, aunque de manera floja, con los protocolos sanitarios, como lo establece la autoridad de salud en éstos casos. El resto, según breve recorrido, ya no siquiera contaban con su expendedor de gel antibacterial.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

