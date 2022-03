[Galería] Cuelgan tendedero de denuncias por acoso sexual en la UASLP

"Luis Aguilar eres un acosador urgido, Alpha utiliza sus fiestas como mercado de morras, Alejandro Vega, violento machista y acosador, Carlos Estévez, acosador, asqueroso, violento, Guadalupe Zavala misógino, clasista, violento, elitista, homofóbico, Salvador Ricavar, machista, misógino y clasista, Raúl Arredondo Quintero es un machista violento y misógino, Francisco Mercado Estrada es violento y misógino", son las denuncias que se leen en el tendedero que colocaron estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En el marco del Día Internacional de la Mujer las estudiantes universitarias colocaron un tendedero de denuncias de hostigamiento sexual por parte de maestros de la máxima casa de estudios. Este movimiento específicamente ocurrió en la Facultad de Contaduría y Administración.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Alrededor del mediodía, también denunciaron casos de violencia de género, más de las denuncias decían "Alex Sandro, acosador", " Martínez Don Juan, tus invitaciones a salir no me halaga", "El Lic Charis humilla a las mujeres y se burla de su condición", "Carlos niño no se da cuenta que es un acosador", "Carlos Stevens acosador", "Mónica Ramírez López es homofóbica y clasista", entre muchos más señalamientos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Cabe destacar que las estudiantes universitarias solicitaban a los reporteros y fotógrafos, acreditarse ante ellas para tomar las notas y gráficas de las denuncias que expusieron en este mecanismo de denuncia aún y cuando se encontraban en una institución de carácter público.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí