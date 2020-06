[Galería] "AMLO se va", la consigna en caravana; SLP vivió la segunda marcha

San Luis Potosí, vivió esta mañana la segunda Caravana del Frente Nacional Anti AMLO, la que estuvo compuesta por entre unos mil quinientos o dos mil conductores, quienes en sus vehículos recorrieron desde la Zona Universitaria, por avenida Salvador Nava hasta Valentín Amador y de regreso, portando carteles contra la renuncia del Presidente de México.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

También ondearon banderas en señal de rechazo por la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, y entre las pancartas se pudo leer, “Fuera AMLO”, “ni chairos ni fifis, todos somos mexicanos AMLO VETE YA”, “sólo unidos rescataremos la República”, “fuera el Peje por peligroso y mentiroso”, “las familias de México no te queremos”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Algunos más tapizaron su vehículo de exigencias y reclamos, como una camioneta negra en la que pintada casi en su totalidad, se le leían “estaríamos mejor sin ya sabes quién”, “qué malas mentiras Andrés: ya no hay corrupción, ya no hay impunidad, los políticos no roban, ya no hay huachicoleo, se olvidaba primero a los pobres, yo tengo otros datos, etc”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Y a lo largo de la fila de vehículos que participaron esta mañana de sábado en segunda caravana del Frente Nacional Anti AMLO, lo que más resaltó, fue la demanda general de ellos en casi todos los automóviles, “Fuera AMLO”, y hubo también quienes participaron en las jacas de acero con la consigna escrita en un cartel que se la pegaron en la espalda... “AMLO se va”, hasta hubo quienes se apostaron en los puentes con algunos cartelones.