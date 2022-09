Gabinete de gobierno bajo permanente revisión: Torres Sánchez

Los cambios y enroques en el gabinete legal y ampliado seguirán, y son necesarios para tener una administración más eficiente y que entregue buenos resultados a las y los potosinos, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien añadió que como lo ha destacado el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, no hay “tiempos cruciales ni periodos establecidos” porque el compromiso más grande es con San Luis Potosí.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Dijo que los anuncios del Mandatario Estatal sobre más cambios en las y los funcionarios de primer nivel tienen como objetivo mejorar el servicio público, tener un Gobierno más eficiente y que aporten toda su experiencia y capacidades en el encargo que se les otorgó.

El secretario general de Gobierno señaló que el relevo en alguna de las dependencias estatales puede suceder en cualquier momento de la administración porque es una revisión constante en donde no hay tintes ni preferencias personales y solo se analizan sus resultados “y pudiera ser que en otra sí rinda como lo exige el Gobernador, y por eso se dan los enroques, pero que no haya duda que nadie tiene garantizado el puesto”.

Precisó que la única forma de mantener el encargo dentro del gabinete es ofrecer los resultados que se esperan, y que esto se refleje en mayores beneficios para la ciudadanía “y desde la Secretaría General de Gobierno hasta el último funcionario todos estamos todo el tiempo a prueba”.

Torres Sánchez dijo que exigir resultados, como lo hace el Jefe del Ejecutivo del Estado, no es malo, porque la ciudadanía se cansó de funcionarios que no aporten sus conocimientos y experiencia a la administración pública “es lo más sano la evaluación, no deben aparentar que trabajan; se trata de dar el máximo esfuerzo todos los días porque buscamos ser un Gobierno de resultados”.