Frío no ha causado ausentismo en escuelas de la entidad: SEGE

No se ha reportado ausentismo escolar en las distintas instituciones de educación pública y privada del Estado de los niveles básico y medio superior, a consecuencia de las bajas temperaturas que se han resentido en los últimos días en la entidad potosina, al parecer el frío todavía no ha impactado a la comunidad estudiantil ni docente y siguen acudiendo a las aulas, conforme lo marca el calendario escolar 2024-2025.

Lo anterior lo confirmó el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, quien apuntó que hasta el momento no se han reflejado faltas de los alumnos que hayan resentido las ondas frías de la temporada, tampoco los maestros y administrativos han faltado a sus obligaciones escolares.

Para que esto ocurra, dijo que ayuda que ya se estableció el horario de invierno en las escuelas, que favorece que no se resientan los alumnos.

“En la matrícula normal no hemos tenido todavía incidencia o exceso de alumnos con enfermedades, afortunadamente los protocolos se están llevando a cabo, estamos entrando media hora más tarde en los turnos matutino y saliendo media hora más temprano en el turno vespertino”.

Recordó que también se tienen establecido protocolo de cuidados invernales, donde los alumnos que lleguen a presentar alguna enfermedad respiratoria, deben quedarse en casa para no contagiar al resto de la comunidad educativa “estamos pidiendo el apoyo de los padres de familia para que si alguno de los alumnos se presenta alguna enfermedad, pues no se presente a la institución para que no haya contagios y les estamos justificando la falta con una receta médica y pues tomando las medidas necesarias”.

Además, consideró que hay más conocimiento y cultura cívica de la ciudadanía en relación a los protocolos de seguridad higiene, como es el uso del cubrebocas, gel antibacterial, estornudo de etiqueta, acudir al médico en tiempo y forma para revisión y disminuir así, el riesgo de contagio.

“Sugerir el cubrebocas considerando que es una de las medidas importantes para evitar contagios de estas enfermedades respiratorias, si en algún momento dado la Secretaría de Salud nos indica que hay alguna estadística importante de que estén subiendo estas enfermedades pudiéramos implementarlo de manera obligatoria, por lo pronto es sugerido para los alumnos o los padres de familia sugerirles la medida que se está haciendo un hábito desde que nos impactó la pandemia y bueno la gente ya no necesita que le sugiera, simplemente lo portan”.