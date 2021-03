Frenarían 36 núcleos agrarios Ruta Alterna a la 57

Pobladores de los 36 núcleos agrarios se mantienen en pie de lucha con el fin de defender sus derechos, los manifestantes anunciaron que llegarían a impedir la conclusión de la ruta alterna a la carretera 57

Nuevamente advirtieron que no permitirán ser despojados de más de 90 por ciento de la tierra que les pertenece, considerado dentro del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito.

Local Activistas detectan inconsistencias en estudio de áreas protegidas en Sierra de San Miguelito

No daremos nuestro consentimiento para la construcción de esa vía, no porque no haya un deseo de cooperar con la ciudad y los empresarios, sino porque nadie nos quiere escuchar.

Se dijeron preocupados, luego de que la Secretaría del Medio Ambiente les comunicó que, una vez que publicada la delimitación del Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito, no podrían volver a disponer de sus tierras, ya que estas pasarían a manos de la federación.

Aseguraron que cuentan con los documentos para confirmar su propiedad y denunciaron que, con el crecimiento de la ciudad hacia el rumbo de sus tierras, poco a poco han sido despojados de terrenos que no han logrado recuperar, a pesar de tener todos los documentos.

Local Núcleos agrarios exigen respeto al gobierno federal

De igual forma refirieron que han estado solicitando mesas de trabajo, tanto con las autoridades estatales como con las federales, pero lo que la federación busca es despojarlos arbitrariamente de 91 por ciento de su propiedad.

Finalmente acusaron que, aunque han mantenido diálogos con las autoridades locales, no han recibido una respuesta sobre cuál será el destino de las tierras por donde se tiene programado que pase la ruta alterna a la Zona Industrial.

Los 36 núcleos agrarios son: Angostura, Arroyos-Joya De San Elías, Bocas, Cañón Del Sauz Y Su Anexo La Barranca, Capulines, Cerritos De Zavala, El Aguaje, El Cascaron, El Huizache Y Sus Anexos, El Mezquital, El Peñasco, El Terrero, Escalerillas, González, Independencia Y Anexos, Jarillas, La Huaracha, La Manta, La Mantequilla, La Melada, La Pila, La Rinconada, Los Urbanos, Macareno, Milpillas, Panalillo, Rancho Viejo, San Juan De Guadalupe, San Juanico El Grande, San Nicolás De Jassos, San Rafael, Santa Rita, Terrero Y Anexos, Villa De Pozos, Congregación De San José De Buenavista, San Juan De Guadalupe Y Anexos Tierra Blanca Y San Miguelito