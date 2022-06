Frenar deterioro de Interapas, para no llegar a caso Monterrey

Cartera vencida asciende a mil millones de pesos Concesionaria de El Realito, ya sabe cómo evitar fallas

Al ingeniero José Enrique Torres López le preocupa la opinión que tienen los usuarios del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, que dirige, pero está de acuerdo con ellos: “No estamos dando un buen servicio, pero si no pagan, menos lo vamos a dar…”.

Aplaude, sin embargo, la buena respuesta al programa “Cuenta Nueva y Borrón” que congela y a la postre desaparece los adeudos de usuarios domésticos; por el contrario, lamenta que los usuarios industriales y comerciales se amparen cuando se les exige el pago de servicios prestados nunca pagados, cuya deuda asciende al menos a 200 millones de pesos que “vamos a recuperar, a costa de las quejas”.

Y de El Realito, su mayor dolor de cabeza desde que tomó las riendas de Interapas a mediados de octubre de 2021, tiene un plan alterno. Sin embargo, para hacerlo se requiere de recursos hasta por 150 millones de pesos que no se tienen, por el momento.

DEPENDENCIA DE “EL REALITO”

Torres López explicó que ese “plan B” para dejar de depender exclusivamente del agua traída desde la presa de El Realito, es mejorar la captación y toma en la presa “San José”-que hoy da unos 180 litros por segundo-, para lo cual también será necesario ampliar la capacidad operativa de la planta de Los Filtros; echar a andar pozos fuera de servicio, reequipar otros y perforar más.

Asimismo, reactivar el proyecto del “acuaférico”, del que existe al menos un 60 por ciento; se requiere de unos seis kilómetros de tubería más, lo que junto con una nueva planta potabilizadora, estaría absorbiendo la mayor parte de lo presupuestado.

“Es dinero que necesitamos conseguir”, destacó el director de Interapas, que adelantó que ya están listos los proyectos ejecutivos, próximos a ser validados en la Conagua para buscar recursos.

AQUALIA YA SABE QUÉ HACER

Aqualia, la empresa concesionaria de El Realito, debe hacer su parte, empezar las obras de remediación y que ya sabe cuáles son: Construir un tanque para no permitir las fluctuaciones, colocar más puntos de purga –el aire comprimido es problemático, revienta las tuberías- y sustituir tramos de tubería.

“El 75 por ciento de las fallas se dan en el kilómetro 36 del acueducto; la tubería es mala y su envejecimiento es acelerado”, detalló.

Recordó que de enero de 2015 -cuando el acueducto entró en operación-, a septiembre del año pasado, hubo 27 fallas en 81 meses. “Y si tarda una semana en repararse, quiere decir que hemos tenido agua de El Realito la mitad del tiempo”.

Al director de Interapas le preocupa cada que El Realito sale de operación, porque son 150 mil personas que se quedan sin agua por una semana cada vez que falla, y ahora es cada dos semanas, lo que urge que los concesionarios le expliquen.

“Necesitamos que nos ayuden, que concesionario presten un buen servicio, que la Comisión Nacional del Agua nos apoye cuando tengamos que gestionar algo, la Comisión Estatal igual, que nos apoye el gobierno del Estado y los tres municipios (San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro) y la sociedad”.

ROBO Y SABOTAJE EN POZOS

Mientras las descomposturas del acueducto son ahora más frecuentes, de tres meses a la fecha también lo han sido las fallas en diversos pozos de la ciudad

“Yo he utilizado la palabra vandalismo, pero me preocupa que sea sabotaje; son actos que nos ha sucedido en siete u ocho pozos; es gente que no cuenta el riesgo jurídico criminal, y que lo que obtenga –generalmente el cable- lo va a vender en 500 o mil pesos, pero a nosotros nos va a costar más reponerlo…”

CARTERA VENCIDA

Y, por otro lado, no hay cultura del agua suficientemente desarrollada. Menos cultura de pago.

“La gente toma las calles, esa gente piensa que nuestros trabajadores están esperando para resolver el problema que ya saben que tienen, así se trabaja bajo presión mayor y a veces la solución no es la mejor. Pido a la gente que entienda que los principales preocupados somos nosotros, pero que necesitamos tiempo para resolverlos”.

Al día de hoy, el director de Interapas calcula en mil millones de pesos la cartera vencida de la que 800 son de deudores domésticos, de todos los niveles socioeconómicos, muchos de los cuales ya se benefician del programa “Cuenta Nueva y Borrón”, que congela sus adeudos, pero siguen pagando durante seis semestres y, si no hay retraso, su deuda desaparece. Espera que ello influya en una mayor cultura de pago.

200 millones de pesos adeudan los usuarios industriales y comerciales, contra los que ya hasta hay pleitos en los tribunales, por negarse a pagar y ampararse.

“Son empresarios, son comerciantes que están haciendo un negocio y para ello están utilizando agua que Interapas les está proporcionando, o están requiriendo del saneamiento que Interapas también le esta proporcionado; vamos a recuperar esos adeudos a costa de las quejas”, señaló. De hecho, a varios ya se les ha cancelado el servicio.

DEPURACION LABORAL

Torres López reconoció que en lo administrativo, halló un desorden a su arribo al Interapas; debió prescindir de los servicios de alrededor de 200 trabajadores que no cubrían el perfil. “No hacían nada, eran aviadores, una enfermera en el jurídico, un maestro en trabajos operativos…”.

Reconoció que hoy Interapas trabaja con menor personal, lo que perjudica su operatividad. Sin embargo, aunque requiere de más trabajadores “no vamos a contratar a amigos de no sé quién, queremos una plantilla como debe ser, con el perfil adecuado” que no deteriore la eficacia del organismo.

FUTURO DEL INTERAPAS

“Monterrey es gran el mayor ejemplo de cómo se puede deteriorar un organismo operador; hace seis años, era de los mejores, junto con Tijuana y León, pero en seis años se deterioró la calidad del servicio”, explicó tras abordar la problemática en la distribución del vital líquido en aquella ciudad regiomontana.

“Un organismo operador que hace lo mismo todos los días se deteriora, va creciendo la cobertura, pero si no me preparo la infraestructura se va envejeciendo, y hay que sustituirla; las tecnologías cambian y nos tenemos que actualizar”.

Consideró que en San Luis Potosí y su zona metropolitana aún no se llega a las condiciones como en Monterrey, pero “si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, vamos para allá; estamos en ese riesgo”.

Dijo que Interapas es un organismo debe estar preparado; lo lamentable es que no existe permanencia. Cada cambio de gobierno se cambia todo, cambian los planes.

