Ex pre-candidata de Morena inicia marcha contra Mario Delgado

La tesorera del SITTGE y ex pre candidata al gobierno del estado Francisca Reséndiz Lara inició una “marcha por la dignidad, la paz y la unidad” rumbo a la ciudad de México, en contra del presidente nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, al que acusó de cacique e impositor.

Afirmó que ella no fue invitada a la reunión del pasado miércoles donde se anunció la decisión de postular a la doctora Mónica Liliana Rangel, no obstante que estaba entre las finalistas, “lo que significa que para Mario Delgado no existo, no me toma en cuenta y eso es actuar como cacique”.

Recordó que tiene judicializado el proceso de selección de candidata al impugnar la convocatoria y presentará todos los recursos necesarios para echar abajo el proceso, porque “desde un principio nos escribimos tres pre candidatas y dijeron que no éramos competitivas y por eso abrieron la convocatoria”.

Reséndiz Lara dio a conocer que una vez que llegue su marcha a la Ciudad de México, acudirá a la sede de MORENA para entrevistarse con Mario Delgado y hacerle saber sus inconformidades y después, buscará entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para plantearle la problemática.

“No vamos a aceptar imposiciones desde el CEN, lucharemos contra la mafia del poder y a favor de la Cuarta Transformación, deben saber que San Luis esta de pie y tiene dignidad, por lo que rechazamos a quienes hoy se ponen la investidura de defensores y luchadores, es un marcha por la dignidad”.

Reséndiz Lara y sus seguidores partieron de la sede del comité estatal de MORENA portando pancartas.

