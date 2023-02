Fracturada la Canaco por conflictos internos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) está fracturada, y si no se permite un proceso democrático para renovar la Presidencia, podría haber renuncias masivas de afiliados, advirtieron integrantes de la Planilla "Inclusión".

Con el proceso de elección aún en la incertidumbre, Juan Manuel Munguía, representante legal de la Planilla "Inclusión" encabezada por Laura Julieta Abud Sarquis, insistió en que hubo irregularidades del Comité Electoral de la Canaco en el proceso de registro de candidatos, sobre todo que no se respetaron plazos establecidos en la convocatoria y que se solicitaron documentos que no estaban entre los requisitos para dejar fuera de la contienda a esta planilla.

Acusó que esta postura de no dejar participar a la candidata, viene de los ex presidentes del organismo empresarial, "no se dan cuenta que le hacen más daño a la institución al no permitir que participe, es un golpe antidemocrático, contra las mujeres, hay consecuencias muy graves, y quien va a pagar las consecuencias es la Cámara, que ahorita ya nadie cree en ella por el papel que hizo Juan Branca".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En su caso, Rosa Bechara, integrante de la planilla, señaló que hay el temor de que la Presidencia en turno pretenda llevar a cabo una asamblea este jueves para realizar la elección, sin embargo explicó que de hacerlo sería ilegal toda vez que los estatutos de la Cámara establecen que primero se debe emitir una convocatoria pública, y no hasta el momento no la ha habido.

Indicó que además ya revisan qué otros mecanismos legales pueden utilizar para echar abajo la asamblea en caso de que se lleve a cabo.

A su vez, Javier Ramírez, también integrante de la planilla, señaló que ya en el proceso pasado de elección, la Cámara quedó fracturada debido a que si bien se permitió la participación de dos planillas, el proceso tampoco fue equitativo, por lo que advirtió que "muchos (afiliados) han externado que si no se le da oportunidad de contender, han expresado su deseo de mejor retirarse de la Cámara porque no guarda la equidad e igualdad, no es justa y honesta".

Los integrantes de la planilla manifestaron que inclusive están dispuestos a que participen otros candidatos, pues lo único que piden es que se respete el derecho de los afiliados a ser ellos quienes elijan a su representante.

