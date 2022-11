Fortalecerán Sistema Anticorrupción

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, se reunieron con integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para escuchar una serie de inquietudes y acordaron citar a los involucrados en diversas controversias que se resuelven en tribunales.

El presidente de la Comisión diputado José Luis Fernández Martínez señaló lo anterior y dijo que “escuchamos una serie de señalamientos sobre problemas que enfrentan para llevar a cabo sus actividades, por lo que llamaremos al secretario técnico del SEA y platicar sobre la situación que se está viviendo”.

“Entendemos que desde el Comité de Selección se emitió una convocatoria que no fue procesada de manera correcta y está siendo litigada en tribunales, por lo que es necesario tener la información correspondiente, por eso llamaremos a los involucrados y ver cuáles son las áreas de oportunidad para actuar en consecuencia”.

Manifestó que el Sistema Estatal Anticorrupción fue generado de buena fe con el objetivo de evitar que se cometan actos de deslealtad al pueblo de San Luis Potosí y que las decisiones del gobierno sean motivadas por el beneficio de la gente y no de grupos en particular, que las inversiones sean bien empleadas y dirigidas, que no se desvíen y el sistema funcione de manera correcta, “lo que debe ser una prioridad para nosotros”.

El Comité de Participación Ciudadana del SEA es el interlocutor con las organizaciones sociales y académicas, integrado por cinco ciudadanos que duran cinco años en el cargo con nombramientos honoríficos. Hay un Comité de Selección, que designa el Congreso del Estado.

En la reunión de trabajo se dio cuenta de los asuntos turnados a la Comisión de Gobernación; participaron los trabajos los diputados Yolanda Cepeda Echavarría, Martha Patricia Aradillas, Cinthia Verónica Segovia Colunga y Alejandro Leal Tovías así como el presidente José Luis Fernández.

