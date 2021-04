Fortalece a FXM bloque de candidatas del área metropolitana: Machinena

En la tercera reunión con periodistas #HablandoConMachinena, el candidato a la gubernatura por San Luis Potosí el Arq. Juan Carlos Machinena Morales presentó ante los medios al bloque de mujeres candidatas del área metropolitana que arrancaron campaña este domingo a diputaciones locales y federales, estuvieron presentes Elizabeth Rodríguez Robledo candidata a diputada federal por el V distrito, Yessica Lorena Gamboa Briano candidata a diputada federal por el VI distrito, Ileana Fabiola Filio candidata a diputada local por el VIII distrito, Delia Pérez Delgado candidata a diputada local por el VI distrito y el presidente del Comité Directivo Estatal del partido Fuerza por México Enrique Rentería.

“Hoy queremos platicar sobre los inicios de campaña de los diputados federales y diputados locales y presidentes municipales”, el abanderado de Fuerza por México dio a conocer que en el arranque de campaña el pasado domingo se hizo un recorrido por varios municipios.

Cortesía | Candidato a la gubernatura por San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales

Las representantes a las candidaturas diputadas y federales no son candidatas improvisadas sino con amplia trayectoria desde hace mucho tiempo, con la gente desde abajo, “SLP necesita gente transparente, gente honesta y gente trabajadora que trabaje por San Luis Potosí, y aquí estamos nosotras”, exclamaron las abanderadas.

Ileana Filio candidata a la diputación local por el octavo distrito expuso, “muchos de ustedes sabrán de mi trabajo y al igual que todas nosotras tenemos un perfil ciudadano, tenemos un perfil de lucha, tenemos un perfil en donde hemos trabajado desde hace muchos años con la gente y hemos visto sus necesidades muy muy de cerca. Yo como psicóloga y en enfoque psicosocial, veo precisamente las necesidades del ser humano de adentro hacia fuera. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver las necesidades de la colonia como tal, ver cuál es su desarrollo tanto económico como social, cultural y de salud para poder engañar todos estos elementos y de ahí poder subir a otro nivel que es ya la zona, el distrito y el estado. “No podemos estar diciendo que vamos a ser candidatas o candidatos a un distrito cuando no sabemos realmente lo que les duele y lo que requieren”, señaló.

Elizabeth Rodríguez declaró “no podemos prometer lo que no vamos a cumplir, debemos enfocarnos en nuestra labor principal, legislar y en segunda función seria gestionar algunas situaciones que requiera nuestro estado o nuestro país”.

“Esto no es un proyecto de ocurrencias, esto es un proyecto como tal de proyectos, aquí no es de venir a ver que se nos ocurre al momento de decidir. Este gobierno va a ser un gobierno propositivo y no reactivo, propositivo porque se tiene el conocimiento a través de nuestros candidatos y para poder conocer se tiene que resolver, no se tiene que resolver en función de ocurrencias”, mencionó el abanderado a la gubernatura Juan Carlos Machinena.

El presidente del CDE de FXM mencionó “tenemos que hacer un cambio, pero tenemos que hacerlo todos, no solo los candidatos y en este caso nosotros como partido, yo lo único que puedo hacer es pedirle a la sociedad potosina que veamos los perfiles de todos los candidatos, que veamos lo que han hecho y que lo sinteticen en algo muy importante ¿qué nos conviene más como pueblo? No queremos un pueblo confrontado, queremos un pueblo unido para salir adelante”, puntualizo Enrique Rentería.

