Cita FGR a Cabildo de Mario García Valdés

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a los integrantes del Cabildo de la administración municipal 2012-2015 que encabezó el priísta Mario García Valdés, sobre una acusación de peculado, luego de que recientemente el ex edil fuera multado por la Auditoría Superior de la Federación con 47 millones de pesos.

Cuestionado al respecto, el ex regidor panista Marco Zavala Galeana confirmó que recibió el citatorio “pero desconozco más datos, no se de que se trata, ya que como regidor no manejé dinero público, presupuesto y todos mis actos se circunscribieron en estricto apego al cumplimiento de la ley”.

Local Brindan taller a funcionarios del Poder Judicial

“El manejo de los recursos y del presupuesto no son facultades del órgano político del ayuntamiento y el peculado es una malversación de los caudales públicos, de tal manera que todo parece indicar que se trata de una maniobra política por la circunstancia electoral que estamos viviendo”.

Marco Zavala dijo que está tranquilo, “porque según el citatorio que recibí el expediente con el que se nos vincula tiene fecha de 2016 y cinco años después nos citan, lo que es una clara muestra de que hay fines políticos, no puede tratarse de una coincidencia, por eso acudiremos a enterarnos de qué se trata”.

Mario García Valdés, actual funcionario público, fue sancionado por la ASFcomo probables responsable de la falta de comprobación de gastos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal -FISM-, en la Cuenta Pública 2015.

Se le atribuyó la responsabilidad de la omisión de cuidar que la aplicación de los recursos del citado fondo, se hicieran con estricto apego al presupuesto y a las leyes correspondientes.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Candidatos en riesgo deberán acudir a la Guardia Nacional

Local Confía Coparmex que autoridad esclarecerá pronto asesinato de Julio Galindo