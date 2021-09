Firmes uno y dos pluris locales de MORENA: TEPJF

A cuatro días de que se instale la LXIII Legislatura, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dejó firmes las posiciones uno y dos de la lista de diputados plurinominales de MORENA y mantiene pendientes de resolver otras impugnaciones que fueron presentadas.

Asimismo, René Oyarvide Ibarra fue designado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por el dirigente nacional Alberto Anaya Gutiérrez; será el líder de Cinthya Verónica Segovia Colunga -sobrina del ex alcalde de Matehuala y actual diputado federal Alejandro Segovia- y de Salvador Isais Rodríguez.

Todavía están pendientes de resolver varias impugnaciones, entre ellas, la de la morenista Marcela García quien fue despojada de su diputación plurinominal -estaba en el cuarto lugar de la lista-, ya que el la Sala Monterrey consideró que su partido estaba sobre representado, por tener cuatro plurinominales sin haber ganado un solo distrito de mayoría. Su diputacion se la dieron al candidato del PVEM Edgardo Alejandro Anaya Escobedo que estaba en la tercera posición de la lista

Martha Rangel, segunda posición en la lista de candidatos plurinominales del PRI, tiene impugnado al primero en la lista, el ex secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, alegando que le corresponde a una mujer ese lugar. Oscar Vera de Conciencia Popular y Eugenio Govea de Movimiento Ciudadano, también tienen recursos pendientes de resolver para obtener posiciones en la LXIII Legislatura.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Lidia Nallely Vargas Hernández, ex diputados federales, fueron impugnados por Juan José Hernández Estrada por ser considerados inelegibles; el Pleno desestimó el recurso porque no se cumplió con la procedencia al no combatir el fondo o en su caso, no se analizó un planteamiento de inconstitucionalidad o convencionalidad donde se advierta un error judicial evidente.