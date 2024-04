Fiesta de la Santa Cruz en la Industrial Aviación: permitirán comercio regulado

En vísperas de los festejos patronales de la iglesia de la Santa Cruz, en la colonia Industrial Aviación, organizadores alertaron a comerciantes para que no se dejen sorprender por terceras personas con el cobro de espacios para comercializar sus productos.

Destacaron que es única y exclusivamente la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino, a través de sus inspectores, la responsable de asignar los lugares y realizar el cobro

.

Cortesía | Cuartoscuro

El año pasado, recordaron, se presentaron algunas incidencias en ese sentido y es por eso que esta vez, con tiempo, se advierte que no se hagan tratos con personas ajenas. Tampoco pueden intervenir directivos de la Junta de Participación Ciudadana de esa colonia, se aclaró.

La festividad de la iglesia de la Santa Cruz se efectuará el 3 de mayo próximo; tradicionalmente, a la par de los eventos religiosos, sus asistentes pueden disfrutar de juegos mecánicos, puestos de alimentos y venta de diversos artículos; las actividades suelen extenderse un par de días.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Organizadores destacaron que para la instalación de mercaderes deben respetar también algunos requisitos, como el no afectar el acceso a ningún comercio establecido de los alrededores del templo, principalmente de las calles 4 y 13, ni obstruir banquetas y mucho menos rampas y espacios para discapacitados; el comercio no se podrá ejercer sobre la plancha de la plaza principal y evidentemente se retirará todo aquel puesto que no cuente con autorización oficial.

Asimismo, previo a tales festividades, personal de la dirección de Servicios Municipales realizó tareas de limpieza e inclusive de reforestación en los jardines de la plaza de la iglesia de la Santa Cruz, donde frecuentemente amanecen bolsas de basura; se pidió a los vecinos no maltratar ni llevarse las plantas y evitar tirar desechos en esos espacios.

Cabe citar que en julio próximo, el citado templo cumple 48 años de existencia, por lo que también se están preparando diversos eventos religiosos, culturales y artísticos.