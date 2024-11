Fidetur y Fideco seguirán congelados en 2025: Gallardo

"Los fondos destinados, vía impuestos, al Fidetur y Fideco, fueron utilizados en administraciones pasadas para inflar una burbuja de nada".

Para el próximo ejercicio fiscal, en 2025, los fondos encaminados a apoyar al sector turístico y al desarrollo económico del estado permanecerán congelados.

Así lo confirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló que esas controvertidas figuras "fueron utilizadas de manera irregular, junto a los que están destinados al Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado".

Establecidos con una auténtica vocación de promover el turismo y el desarrollo industrial, "la maldita herencia utilizó esos fondos con el fin de beneficiarse en lo personal, con el pago de nóminas secretas, y fuera de los criterios permitidos en las reglas de operación, además de uso discrecional del recurso", acusó.

En el SIFIDE, indicó, los recursos se canalizaban a ciertas camarillas, y a pesar de que los financiamientos están encaminados a apoyar el crecimiento económico estatal no se usaban para tal fin, aunque lo escondían muy bien ya que en algunos casos restitutían el dinero, por lo que no se configuraba un delito, pero no fueron las formas más correctas de utilizar los fondos".

Reiteró qué "el FIDECO y el FIDETUR fueron instrumentos mal utilizados, controversiales y opacos", por lo que se determinó que fueran congelados.

Advirtió que hoy, la promoción turística, industrial y de proyectos estratégicos, están dentro de las atribuciones de dependencias gubernamentales.

En el sexenio pasado, de Juan Manuel Carreras López, precisó, el FIDECO manejó millones de pesos, sin embargo la Zona Industrial permaneció deteriorada, poco competitiva y sin infraestructura nueva. Hoy, además de la regeneración total de avenida Industrias, también lo hicimos con la avenida CFE y está en proceso la modernización y ampliación del eje 122, la intersección y el trazo -junto con el puente vehicular- que conectará con el bulevar sur, desde el otro extremo de la ciudad.

Finalmente, Gallardo Cardona insistió en que esos trabajos "más las obras que tenemos programadas para 2025 y la segunda mitad del sexenio, se desarrollan sin la necesidad de fideicomisos".