FGR debe atraer el caso de feminicidio de Chuyita: Redosc

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Villa de Arista está de luto: padre de la menor asesinada

La familia de la joven estudiante de bachiller de Villa de Arista que fue asesinada el 14 de septiembre del 2022 se muestra inconforme con los resultados hasta ahora expuestos por la Fiscalía General del Estado, su padre Jesús Rodríguez Medina, advierte que existen indicios de negligencia, omisión, apatía, encubrimiento y olvido en el proceso de investigación ministerial que se les han mostrado el momento, a pesar de que se tiene detenido a un indigente como presunto responsable, la familia no está convencida.

Anteriormente el señor Rodríguez Medina ya había solicitado a las autoridades de la Fiscalía y la Policía de Investigación (PDI) tener acceso a la carpeta de investigación de su hija.

Ante la negativa, semanas después se apersonó a las afueras del Palacio de Gobierno para solicitarle ayuda al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para que le proporcionara apoyo para poder indagar si el verdadero responsable de la muerte de su hija, en efecto era el hombre que se había capturado.

En opinión de la coordinadora estatal de la Red de Organizaciones Sociales, Yasmín Escobar Domínguez, se deben iniciar nuevas líneas de investigación ya que no convence el trabajo del ministerio público de Villa de Arista como primer respondiente y el de Matehuala como instancia regional de la FGE que integró el expediente final, comentó que dejan mucho que desear y mantienen vicios expuestos, explicó que es muy pobre y confusa la labor pericial forense debido a que no se tienen pruebas de videos de la zona donde se encontró el cuerpo de Chuyita, ya que se trata de una sector habitacional y comercial lleno de cámaras de seguridad en la vía pública y no hay un solo elemento grabado integrado, además al tratarse de una vía de alto flujo peatonal no hay un solo testigo entre otros aspectos expuso, a esto presume que han dado curso final al caso en la FGE y solo esperan resultados del proceso, del sujeto señalado dijo se tienen dudas sea el homicida.

El padre de la adolescente de 14 años asesinada, recordó que la niña desaparece la mañana del 14 de septiembre y fue hasta la noche del 15 cuando se le avisa de su muerte una vez encontrado el cuerpo abandonado en los baños de un inmueble deportivo inhabilitado, dijo que en ese lapso de tiempo el ministerio público de Villa de Arista le negó el derecho de iniciar alerta Amber con el discurso de “a de andar con el novio”, además de que no se permitió a la familia ver el cuerpo físicamente para su reconocimiento solo por fotos, Jesús Rodríguez, sospecha que el indigente inculpado en su opinión es ajeno al feminicidio y no se trabajó correctamente en la investigación ministerial, agrego que durante los dos días que su hija desapareció su celular estuvo activo y no se tomó en cuenta ese hecho por la FGE.

La dirigente de estatal de la REDOSC, Yasmín Escobar, anunció que ante la sospecha de negligencia ministerial en el expediente de Chuiyita, se acude al gobierno federal para que sea la FGR quien pueda atraer el caso, no hay confianza en la CEDH ni en la impartición de justicia potosina, por ello se invoca al gobierno de AMLO para iniciar nuevas líneas de investigación, fue categórica al precisar que en Villa de Arista muchas familias solidarias con padres, tíos y hermanos de Chuyita no tienen nada que conmemorar este 8 de marzo en el día Internacional de la Mujer.

