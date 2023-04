FGE ya investiga amenazas a buscadoras de personas desaparecidas en Rioverde

La Fiscalía General del Estado (FGE) realiza investigaciones entorno a las amanezas e intimidaciones que han recibido integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., para evitar que realicen trabajos de búsqueda y localización de personas en el municipio de Rioverde.

Así lo informó el Fiscal general José Luis Ruiz Contreras, quien además explicó que hasta el momento tan solo se ha realizado una denuncia por este hecho.

"Tuvimos un evento de una denuncia. Estamos atendiendo a ello en Rioverde, estamos trabajando también en diversas líneas de investigación".

Respecto a la vulnerabilidad que enfrentan las familias y madres buscadoras, que forman parte de estos colectivos y quiénes se dedican a realizar prospecciones geográficas para la localización de personas desaparecidas, Ruiz Contreras señaló que es algo que no debería de suceder.

Ya que San Luis Potosí cuenta ahora con un antecedente de amenaza contra quienes se dedican a este trabajo y además que en las últimas horas se registró la desaparición de Cecilia Patricia Flores Armenta, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora.

"Esto es algo que no debería de suceder, resguardar a quienes también se dedican a la búsqueda, el día de mañana también vamos a tener que resguardar a los policías que también anda haciendo este trabajo y pues no, esto no debería de suceder".

Por último señaló que ya las áreas encargadas del tema, están disipando las diferentes líneas de investigación, respecto a estas presuntas amenazas para efecto de resolver.