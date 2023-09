FGE ha abierto 421 carpetas de investigación por desaparición en SLP

En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado ha aperturado mas de 420 carpetas de investigación, para ubicar a personas que han sido reportadas por sus familiares en todo el estado, como desaparecidas o no localizadas.

Hay casos de personas de las que no se sabe su paradero incluso desde hace varios años, y sus carpetas continúan abiertas en espera de obtener mayores elementos, que ayuden a tener un panorama más claro de lo que pudo haberles sucedido.

Al dar a conocer la cifra mencionada, el Fiscal General del Estado José Luis Ruiz Contreras, dijo que corresponde a carpetas de investigación abiertas tanto para personas no localizadas como para personas desaparecidas, cifra que fluye de manera constante.

Cabe destacar que las personas no localizadas se refieren a personas que salen de sus domicilios y se desconoce su paradero, pero no hay indicios de que esté siendo víctima de un delito, por lo tanto, durante un tiempo, la Ley no obliga a las autoridades a presumirlo, pero si a actuar como si así fuera aunque no se sepa, de ahí que se emitan las alertas de búsqueda en cuanto se tiene conocimiento de una no localización.

La diferencia con una persona desaparecida es que las Fiscalías pueden no iniciar inmediatamente una investigación penal, pero de todas formas deben participar en la búsqueda inmediata, recibiendo a las familias y avisando a las Comisiones de Búsqueda y policías, y cooperando con ellas para la localización de la persona.

En el caso de las personas desaparecidas, son aquellas cuya ubicación es desconocida, sus familiares desconocen su paradero y se presume que su ausencia pudiera relacionarse con la comisión de algún delito.

En este caso, las autoridades tienen el deber de buscar a la persona desde el momento en que se enteran de que no puede ser localizada, y hasta encontrarla, de acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), las niñas, niños, adolescentes y mujeres inmediatamente son consideradas como personas desaparecidas.

El grueso de las 420 carpetas de investigación aperturadas, corresponden a personas no localizadas, y de éstas en su mayoría salen voluntariamente de sus hogares por diversas circunstancias y hay casos en que por decisión propia deciden no regresar cuando son localizadas.