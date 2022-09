FGE en crisis debido al mal manejo de sus titulares en los últimos años

La manera en que los titulares y directivos manejaron durante los últimos años a la Fiscalía General del Estado, es la causa de su crisis y deterioro.

Este actuar dio al traste con la confianza en la institución.

Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, lo anterior influyó en que el personal - tanto de la FGE como de la Policía de Métodos de Investigación- perdiera el espíritu de lucha y el ánimo combativo.

La institución perdió la brújula y quedó desmantelada en varios aspectos, señaló.

El mandatario estatal destacó que por primera vez la Fiscalía tiene una parte patrimonial que nunca tuvo.

Finalmente en el tema, resaltó la transparencia con la que actualmente se maneja la institución pues, indicó, los vehículos están debidamente identificados para que la ciudadanía no los confunda, "no como antes, que la gente no sabía si eran agentes o delincuentes".

Finalmente, Gallardo Cardona confirmó que la entidad se encuentra en calma y están listos los operativos de seguridad para la realización de las fiestas patrias en los 58 ayuntamientos.