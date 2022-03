FGE de SLP actuar pronto como se hizo en NL: RGC

El Gobierno del Estado presentó más de13 denuncias por desvío de recursos por parte de funcionarios de la pasada administración, solo se necesita que la Fiscalía General del Estado aquí actúe rápido, como ocurrió en el caso de Nuevo León

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, se refirió a la detención del exgobernador de aquella entidad, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, y señaló que habría que preguntarle al fiscal de San Luis Potosí ¿qué pasa?.

“Yo le puse las más de 13 denuncias, están listas, solo falta que la Fiscalía actúe rápido, es lo que estamos pidiendo y cuando esto pase que Dios los agarre confesados”, sentenció.

En más temas del estado vecino, el mandatario estatal habló acerca de la insistencia de llevar agua de la Huasteca a Nuevo León, “aquí no tenemos agua, y lo que hicimos fue trabajar de la mano con los ejidatarios, para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes cumplieran las expectativas de turismo”.

Aquí se hizo un trabajo de concientización con ejidatarios de los ríos Pánuco y Gallinas, para que las diferentes cascadas tuvieran su caudal adecuado, al igual que en los parajes naturales, explicó.

Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio, observó, y no lo van a lograr “así yo vaya, me atraviese, y me amarre a las máquinas -y yo sé que muchos me van a seguir- no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”.

Reiteró su condena a la pretensión sostenida de extraer agua desde el río Pánuco para abastecer a una región metropolitana de Nuevo León, con un impacto negativo en la zona Huasteca de nuestra entidad

Desde finales del año pasado, en aquella entidad federativa, se han hecho intentos por reactivar el proyecto Acueducto Monterrey VI, con el cual se extraería agua de la cuenca del río Pánuco para conducirla hasta el área metropolitana regiomontana.

Asimismo advirtió que por el contrario, la pretensión es lograr un “estado Verde”, lo cual, opinó, no es una tarea difícil, es una tarea de todos y lo vamos a lograr, San Luis será un estado verde y ya lo empezamos a demostrar.

Adelantó que la próxima semana acudirá a terminar el parque Tangamanga III de Matehuala, “que actualmente es un terregal, una porquería, fue parte de la herencia maldita, en donde se robaron más de 60 millones”.

Ahí vamos a invertir, anunció, 100 millones de pesos para que todo el altiplano tenga un Parque Tangamanga III verde “y seguiremos construyendo el estado verde”.