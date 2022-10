Festividad de Nuestra Señora del Rosario en el Templo de San Juan de Dios

Se celebrará la magna Festividad en honor a Nuestra Señora del Rosario, en el Templo de San Juan de Dios de la zona Centro de la capital potosina, por lo que a las 6:00 AM serán las Mañanitas a la Virgen con Mariachi. Después se ofrecerá a los fieles tamales, pan y atole, y a las 7:00 AM será una Misa Cantada, a las 8:00 AM Santo Rosario. 10:00 AM inicio de la música de viento. A las 11:45 Rezo del Ángelus.

A las 12:00 PM será la Misa de Unción de Enfermos. De 1:00 a 8:00 PM habrá kermés. A las 5:00 PM será la salida de la imagen de la Santísima Virgen por las calles del centro histórico. A las 6:00 PM Rosario cantado. Misa solemne será a las 7:00 PM.

SOBRE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

La Aparición

Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque y pasó en él tres días y tres noches en continua oración y penitencia. Un día, se le apareció la Santísima Virgen acompañada de tres princesas del cielo y le dijo:

- ¿Sabes tú, mi querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo?

- Oh, Señora — respondió él — vos lo sabéis mejor que yo, porque, después de vuestro Hijo Jesucristo, fuisteis el principal instrumento de nuestra salvación

Ella añadió: Pues sabes que la pieza principal de la batalla ha sido la salutación angélica, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por tanto si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, reza mi salterio.

La Virgen reveló: Solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi Hijo, unidas a la recitación del Avemaría, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, los vicios, motivar a la virtud, implorar la misericordia divina y alcanzar protección. Los fieles obtendrán muchas ganancias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista para ayudarles.

El Santo se levantó muy consolado y abrazado de celo por el bien de estos pueblos, entró en la Catedral y en ese momento sonaron las campanas (por intervención de los ángeles) para reunir a los habitantes.

Al principio de la predicación se levantó una espantosa tormenta, la tierra tembló, el sol se nubló y los repetidos truenos y relámpagos hicieron estremecer y palidecer a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen, expuesta en un lugar prominente, levantaba por tres veces los brazos al cielo para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del santo rosario y hacer que se la conociera más. La tormenta cesó al fin por las oraciones de Santo Domingo.

Continuó su discurso y explicó con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los moradores de Tolosa le abrazaron, renunciando a sus errores, viéndose en poco tiempo, un gran cambio en la vida y costumbres de la ciudad.