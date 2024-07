Fenapo 2024: estos son los 26 artistas confirmados para el Teatro del Pueblo

Del 8 de agosto al 1 de septiembre, llega la famosa Feria Nacional Potosina, conocida comúnmente como la Fenapo, esta vez en su edición 2024.

Como cada año, uno de los principales atractivos es el Teatro del Pueblo, donde se presentan artistas locales, nacionales e internacionales a lo largo de la celebración. Esta edición promete una variada oferta musical para todos los gustos

El pasado domingo 14 de julio se reveló la cartelera completa de los artistas confirmados y las fechas en las que se presentarán en el Teatro del Pueblo. Aquí te dejamos toda la información para que puedas planear tu vista y disfrutar de tus artistas favoritos.

¿Quiénes serán los artistas que se presentarán en la Fenapo 2024?

Hasta el momento, se ha confirmado la presentación de 26 artistas que formarán parte de la esperada cartelera del Teatro del Pueblo. Aquí la información para que no te pierdas a tus favoritos:

8 de agosto: Junior H

Junior H es una estrella en ascenso en la escena de la música regional mexicana, conocido por sus letras emotivas y su estilo único que mezcla sonidos tradicionales y modernos. Entre sus canciones más populares se encuentran "El azul", "Tronando ligas" y "Mente positiva".

9 de agosto: Gloria Trevi

Gloria Trevi es una cantante, compositora y actriz mexicana que se caracteriza por su poderosa voz y sus enérgicas actuaciones en el escenario. Entre sus canciones más famosas están "Todos me miran", "Pelo suelto" y "No querías lastimarme".

10 de agosto: Alameños de la Sierra

Alameños de la Sierra es una banda popular en el género regional mexicano, conocida por sus animadas melodías y ritmos bailables. Entre sus canciones más famosas se encuentran "El muchacho alegre", "La ahorcadita" y "El centenario".

11 de agosto: Xavi

Conocido también como Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, es un cantante y compositor mexicoestadounidense de música regional mexicana, especializado en el subgénero urbano. Entre sus canciones más famosas están "Lo que quieras mi amor", "OOTD" y "Ya te supere".

13 de agosto: Edén Muñoz





Conocido por formar parte de la agrupación Calibre 50, Edén Muñoz se ha hecho un nombre como solista con sus baladas emotivas y fuerte presencia vocal. Entre sus éxitos se encuentran "Como en los viejos tiempos", "Siempre te voy a querer" y "Contigo".

15 de agosto: Vicente Fernández Jr. y La Sonora Dinamita

Vicente Fernández Jr., conocido por continuar el legado de su padre en la música ranchera, se presentará junto con la famosa banda de cumbia colombiana La Sonora Dinamita. Entre sus interpretaciones más conocidas están "Sin papeles" de Vicente Fernández Jr., y "Mi cucu", "Escándalo" y "Que nadie sepa mi sufrir" de La Sonora Dinamita.

16 de agosto: Banda Machos y Banda El Mexicano

Banda Machos y Banda El Mexicano son agrupaciones de tecnobanda, un género característico por el uso de instrumentos electrónicos como el sintetizador y el bajo, además de la batería completa. Entre las canciones más famosas de Banda Machos se encuentran "La culebra", "Al gato y al ratón" y "Mi chica ideal". En el caso de Banda El Mexicano, destacan "Ramito de violetas", "Feliz, feliz" y "No bailes de caballito".

17 de agosto: Maluma

Maluma es un cantante de reguetón y pop latino, conocido por su carismática presencia en el escenario y éxitos como "Felices los 4", "Hawái" y "Corazón".

18 de agosto: Intocable

Intocable es una banda reconocida en los géneros tejano y norteño, celebrada por sus baladas románticas y melodías suaves. Entre sus mayores éxitos se encuentran "Fuerte no soy", "Y todo para qué" y "Eres mi droga".

22 de agosto: Vive Chihuahua

Vive Chihuahua es un grupo que encarna la música tradicional y la cultura de Chihuahua, trayendo actuaciones vibrantes y animadas al escenario."El corrido de chihuahua", "Caballo prieto azabache" y "adelita".

23 de agosto: Dread Mar I

Dread Mar I es una figura prominente en el género reggae, conocido por su voz emotiva y letras con conciencia social. Entre sus éxitos más famosos se encuentra "Tú sin mí", "Nada"y "Hoja en blanco".

24 de agosto: Kenia Os

Kenia Os, cantante mexicana e influencer en redes sociales, conocida por sus canciones pop pegajosas y sus seguidores en línea. Entre sus principales éxitos se encuentra "Bonita", "Mentiroso"y "La noche".

25 de agosto: Laberinto

Es una famosa banda de música regional mexicana, conocida por sus corridos y música norteña. Destacan los éxitos de "Caballos de Sinaloa", "El indio enamorado" y "La apuesta".

26 de agosto: Caló y Vanilla Ice

Para los que prefieren la música noventera. Caló, grupo mexicano de hip-hop y Vanilla Ice, rapero estadounidense conocidos por éxitos como "El capitán", "La taquiza", "Formas de amor", "Ice ice baby", "Play that funky music" y "Ninja rap"

27 de agosto: Legítimo, Los Ávila y Los Contrabandistas

Estas famosas bandas orgullosamente potosinas hacen contribuciones a los géneros norteño y regional mexicano, cada una aportando sus estilos únicos al escenario. Entre sus éxitos, se encuentran las canciones "No puedo","El muchacho alegre","Amor eterno","Tragos de amargo licor","Secreto de amor","La vida mafiosa" y "El compa José".

28 de agosto: Natanael Cano*

Natanael Cano, pionero en el género de corridos tumbados, combinando la música mexicana tradicional con sonidos urbanos modernos. Entre sus canciones más famosas se encuentra "Soy el diablo", "Arriba de la blindada" y "Amor tumbado"

29 de agosto: DJ Steve Aoki

Steve Aoki es un DJ y productor mundialmente famoso, conocido por su música electrónica de alta energía y sus grandes espectáculos en vivo. Entre sus más famosos éxitos se encuentra "Just Hold On" (con Louis Tomlinson), "Delirious (Boneless)" (con Chris Lake y Tujamo) y "Waste It on Me" (con BTS).

30 de agosto: Yuridia

Famosa cantante mexicana conocida por ganar en el programa de televisión "La Academia", además de su poderosa voz y actuaciones emotivas en el escenario, entre sus mayores éxitos se encuentra "Ángel", "Como yo nadie te ha amado"y "Ya te olvidé".

31 de agosto: Black Eyed Peas

The Black Eyed Peas es un grupo internacional de pop y hip-hop conocido por sus canciones pegajosas, entre sus éxitos se encuentra "I Gotta Feeling", "Where Is the Love?" y "Boom Boom Pow".

1 de septiembre: Alfredo Olivas

Este famoso exponente de música regional mexicana, será el encargado de cerrar el evento, pues se presentará el último día de la feria, es reconocido por temas musicales como escena de la música regional mexicana, conocido por sus corridos y baladas emotivas."En definitiva","Antecedentes de culpa"y"El problema".

y por último, pero no menos importante…

¿Cuándo estará Luis Miguel gratis en la Fenapo 2024?

20 de agosto: Luis Miguel

Luis Miguel, conocido como "El Sol de México", es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, famoso por sus baladas románticas y boleros como "La incondicional", "Ahora te puedes marchar" y "Por debajo de la mesa"

Mediante sus redes sociales,el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó la participación de El Sol de México en el Teatro del Pueblo, en esta ocasión el artista pisará por tercera vez tierras potosinas, y sorprenderá a sus fans con un show gratis el próximo 20 de agosto

¿Qué opinas de la cartelera? ¿Qué otro artista te hubiera gustado ver?