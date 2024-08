Fenapo 2024: 14 cosas con las que no podrás entrar

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) comenzó hace algunos días y si aún no has acudido, a continuación te dejamos la lista de objetos con los cuales no podrás ingresar al recinto ferial para que puedas disfrutar tu visita.

-Artículos punzocortantes

-Materiales explosivos

-Accesorios con puntas o metal

-Estupefacientes

-Lásers o apuntadores

-Banderas con asta

-Mochila o bolsos grandes

-Plumones

-Bebidas

-Sombrillas

-Aerosoles

-Armas de fuego

-Hebillas grandes

-Objetos de vidrio o espejos

Además, a través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado dio a conocer que será consignada a las autoridades la persona que realice algunas de las siguientes acciones:

-Participe en riñas

-Sea cómplice de actos violentos

-Ingrese objetos prohibidos a las instalaciones

-Incite o promueva la violencia

Los delitos podrían ir desde lesiones, daños u homicidio en grado de tentativa, de acuerdo con el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, donde se establecen las siguientes penas:

Homicidio: de ocho a veinte años de prisión, y sanción pecuniaria de ochocientos a dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización.

Lesiones: uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de cien a seiscientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Daño a las cosas: depende el valor de lo dañado, la pena puede ir de seis meses a 10 años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a mil días del valor de la unidad de medida y actualización.

Lee más de El Sol de San Luis

Policiaca Fernando N, detenido por vender falsas “pulseras VIP” para la Fenapo

Círculos Cineteca Alameda conmemorará Día Nacional del Cine Mexicano